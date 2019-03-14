АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 МАРТА 2019 ГОДА
- Министр образование Таджикистана Нуриддин Саид встретится с участниками Дней ВГИК в Душанбе.
- В ТГИКИ им. Турсунзаде пройдет круглый стол на тему «Киноискусство как важный фактор интеграции и сотрудничества». Начало в 10.00
- В зале киностудии «Таджикфильм» пройдет мастер-класс от режиссера театра и кино, руководителя режиссерской мастерской ВГИК Валерия Ахадова «Создание кинофильма и телесериала: сходство и различия». Начало в 11.00
- В зале киностудии «Таджикфильм» состоится встреча с кинодраматургом, Заслуженным деятелем искусств Аркадием Ининым. Встреча пройдет с 14.00 до 16.00.
- В учебном театре ТГИКИ им. Турсунзаде состоится показ спектакля «Эдип» Софокла в постановке Тагоймурода Розикова. Начало в 17.00
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 МАРТА
1942 – Сдана в эксплуатацию первая очередь Душанбинского текстильного комбината
1955 – Начал работу Ленинабадский ботанический сад.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 МАРТА
1911 - Родился поэт Абдусалом Дехоти.
1933 - Родилась заслуженный деятель искусств Таджикистана Лилиан Налоева.
1943 – Родился кинорежиссер, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Давлат Худоназаров.
1946 – Родился композитор, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Толиб Шахиди.
1948 - Родился доктор физико-математических наук, профессор, государственный деятель, и президент АН РТ Мамадшо Илолов.
1957 - Родился народный артист Таджикистана Ортики Кодир.
1961 - Родился литературовед Музаффари Мухаммади.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 14-19 мороза, в районе Булункуля до 30-32 мороза, днем -4+1, местами до 5-10 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -4+1, местами до 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.
По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 19-21 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 18-20 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 7-9 тепла.
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