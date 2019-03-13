Председатель Ассоциации операторов мобильной связи Гафур Иркаев проводит консультации с представителями Антимонопольной службы и Налогового Комитета по вопросу повышения стоимости мобильного интернета в два раза и мобильной связи в 10 раз.
Как сообщил «АП» сам Иркаев, консультации имеют разъяснительный характер.
«Мы говорим о последствиях этого распоряжения и его влиянии на экономическую составляющую в стране до конца года», - сказал он.
По его словам, также от имени Ассоциации направлен запрос министерству юстиции на определение законности этого распоряжения.
«Есть надежда, что нас услышали», - отметил Гафур Иркаев.
Председатель Ассоциации операторов мобильной связи поблагодарил активистов социальных сетей и СМИ, которые не оставляют без внимания эти темы.
«Если это постановления вступит силу, то значит запрос на количество покупаемого трафика быстро упадет. И если интернет не будет востребован, то мы будем нести финансовые потери. И это будет регресс во взаимоотношениях с абонентами», - отметил он.
По его словам, также является непонятным исключительное положение ОАО «Точиктелеком» в этом в постановлении.
При этом Гафур Иркаев отметил, что если консультации не будут иметь результата, Ассоциация будет вынуждена обратиться в правительство, чтобы доказать свою правоту.
Согласно распоряжению Антимонопольной службы, с 27 марта мобильные операторы должны установить новую стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов. Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 63 сомони ($6,7).
Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN повысится в 10 раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони. Подорожают и звонки внутри сети: если ранее минута разговора внутри сети операторов Таджикистана стоила примерно 1 дирам, то теперь с учётом НДС и акциза, примерно 12,3 дирамов. Эти изменения не касаются ОАО «Таджиктелеком».
Напомним, таджикистанцы запустили флешмоб в соцсети Facebook против повышения стоимости на мобильный интернет. Они меняют аватарки, постят в Facebook надпись "Я против повышения цен на интернет!" c хештегом #я_против.
Между тем, с 2011 года, ООН внесла свободный доступ в Интернет в список базовых прав человека.
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