Издавна в Узбекистане излюбленным блюдом является баранье мясо, приготовленное неординарным образом. И своим мастерством в этом деле сейчас особо блещут только жители Сурхандарьи, откуда мы и приготовили для вас очередную видео-историю.
Говорят, именно здесь баранина намного нежнее и сочнее. Знать этого, конечно, мы точно не можем, но однозначно местное население имеет свой неповторимый рецепт приготовления тандыр-кабоба.
Профессиональный повар может за раз приготовить до 50 кг сочного мяса с нежным ароматом горной арчи.
Как, узнайте сами.
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