Китайскую компанию Huaxin Cement, которая вложила более $300 млн в производство цемента в республике, призывают вкладывать инвестиции в строительство новых промышленных предприятий на территории Таджикистана.
Возможности расширения участия Huaxin Cement в экономике Таджикистана были обсуждены 12 марта в Душанбе на встрече представителей этой компании с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Заробиддином Файзуллозода.
Министр предложил представителям компании инвестировать в другие сектора промышленности республики, сообщает пресс-служба Минпрома.
При этом, руководителей созданных в республике с участием этой китайской компании совместных предприятий, которые присутствовали на встрече, призвали наращивать выпуск цемента.
Отметим, что при помощи инвестиций компании Huaxin Cement в Таджикистане были созданы два крупных цементных завода, еще один планируется запустить в ближайшее время.
В 2013 году в Яванском районе Хатлонской области было открыто совместное таджикско-китайское предприятие «Хуаксин Гаюр цемент». Годовая мощность предприятия составляет 1,2 млн тонн цемента, на его возведение было направлено $148 млн.
Через три года завод аналогичной мощности был введен в эксплуатацию в Согдийской области. На строительство СП «Хуаксин Гаюр Согд цемент» было потрачено $168 млн.
Компания Huaxin Cement совместно с таджикской компанией «Гаюр» занимается возведением еще более крупного цементного завода на территории Свободной экономической зоны «Дангара», расположенной в одноименном районе в Хатлонской области. Мощность этого завода составит 1,5 млн тонн цемента в год, а на его строительство направят $150 млн.
По данным Минпрома, в данный момент два действующих завода ежесуточно производят до 3,1 тысяч тонн цемента.
Доля «Хуаксин Гаюр цемент» и «Хуаксин Гаюр Согд цемент» в прошлом году в общем объеме произведенного в Таджикистане цемента составил около 60%.
Благодаря китайским инвесторам, сегодня полностью обеспечиваются внутренние потребности Таджикистана в цементе, а часть этого стройматериала экспортируется в соседние страны. В 2018 году за пределы республики было поставлено около 37% от общего объема производства этой продукции.
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