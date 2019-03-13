В городе Хорог на базе Университета Центральной Азии (УЦА), впервые прошло мероприятие международного уровня – TEDx, организованное студентами бакалавриата УЦА! Компания Tcell стала генеральным спонсором проведения TEDxUCA, предоставив возможность креативным и инновационным спикерам Таджикистана выступить на глобальной площадке для выражения уникальных идей.

Темой мероприятия TEDxUCA в Хороге стала «Encounters at the Edge» («Столкновения на грани»). И отдельно взятой личности, и целому обществу, чтобы развиваться и расти, необходимо постоянно заходить за границы известного и удобного, рисковать, учиться, и изобретать что-то новое. Пять инновационных и креативных спикеров с абсолютно разным опытом и навыками собрались, чтобы выступить на эту тему. Они рассказывали, как в переломный момент определенный человек, идея или новый опыт дали им возможность взглянуть на мир новым взглядом.

Озодхон Давлатшоев, менеджер с огромным опытом в сфере финансов, бизнеса, стратегического планирования и управления рисками, выступил с темой «Edgy Technology» («Смелые технологии»). В своем выступлении Озодхон рассказал аудитории насколько мир технологий и интернета меняет окружающую реальность: в скором будущем станет реальна конкуренция между людьми и искусственным интеллектом. Озодхон также выразил и доказал мысль о том, что каждый человек представляет собой часть большого мира, и частное мнение формирует глобальное мнение, оказывая влияние на все человечество. Вследствие этого, крайне важно быть ответственным в своих коммуникациях и грамотно использовать ресурсы интернета.

Другими спикерами TEDxUCA стали: Далер Джумаев (генеральный директор компании «Памир Энерджи») с темой «Вершины неизвестного», Сахар Ибрахим (специалист по коммуникациям Cлужбы Ага Хана по образованию – AKES) с темой «Незапланированные стремления», Хади Хусайни (директор Агентства Ага Хана Хабитат – АКАН) с темой «От бедности к процветанию» и Фуруг Шакармамадова (специалист по коммуникациям Pamir Eco-Cultural Tourism Association – PECTA) с темой «Горы возможностей».

По официальному стандарту TED, каждое выступление не может занимать более 18 минут и больше похоже на сольный спектакль, чем на лекцию. Во время выступлений, спикеры эмоционально и откровенно рассказывали о том, что их вдохновляет.

TED – это некоммерческий фонд, главная цель которого – распространение уникальных идей (“Ideas worth spreading”). TED — это Технология (Technology), Развлечение (Entertainment) и Дизайн (Design), три огромных области, которые, по мнению создателей, определяли, как будет выглядеть будущее.

Ежегодные конференции TED собирают лучших мировых спикеров – писателей, политиков, инноваторов, маркетологов, социологов, предпринимателей, и миллионные аудитории, благодаря бесплатным трансляциям в интернете. По всему миру в университетах, сообществах, различных городах проводятся конференции TEDx – независимые локальные мероприятия в стиле TED, организованные активистами.

Посмотреть выступления TED можно на официальном сайте https://www.ted.com/, на Youtube, или Facebook http://www.facebook.com/TED.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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