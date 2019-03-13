В городе Хорог на базе Университета Центральной Азии (УЦА), впервые прошло мероприятие международного уровня – TEDx, организованное студентами бакалавриата УЦА! Компания Tcell стала генеральным спонсором проведения TEDxUCA, предоставив возможность креативным и инновационным спикерам Таджикистана выступить на глобальной площадке для выражения уникальных идей.
Темой мероприятия TEDxUCA в Хороге стала «Encounters at the Edge» («Столкновения на грани»). И отдельно взятой личности, и целому обществу, чтобы развиваться и расти, необходимо постоянно заходить за границы известного и удобного, рисковать, учиться, и изобретать что-то новое. Пять инновационных и креативных спикеров с абсолютно разным опытом и навыками собрались, чтобы выступить на эту тему. Они рассказывали, как в переломный момент определенный человек, идея или новый опыт дали им возможность взглянуть на мир новым взглядом.
Озодхон Давлатшоев, менеджер с огромным опытом в сфере финансов, бизнеса, стратегического планирования и управления рисками, выступил с темой «Edgy Technology» («Смелые технологии»). В своем выступлении Озодхон рассказал аудитории насколько мир технологий и интернета меняет окружающую реальность: в скором будущем станет реальна конкуренция между людьми и искусственным интеллектом. Озодхон также выразил и доказал мысль о том, что каждый человек представляет собой часть большого мира, и частное мнение формирует глобальное мнение, оказывая влияние на все человечество. Вследствие этого, крайне важно быть ответственным в своих коммуникациях и грамотно использовать ресурсы интернета.
Другими спикерами TEDxUCA стали: Далер Джумаев (генеральный директор компании «Памир Энерджи») с темой «Вершины неизвестного», Сахар Ибрахим (специалист по коммуникациям Cлужбы Ага Хана по образованию – AKES) с темой «Незапланированные стремления», Хади Хусайни (директор Агентства Ага Хана Хабитат – АКАН) с темой «От бедности к процветанию» и Фуруг Шакармамадова (специалист по коммуникациям Pamir Eco-Cultural Tourism Association – PECTA) с темой «Горы возможностей».
По официальному стандарту TED, каждое выступление не может занимать более 18 минут и больше похоже на сольный спектакль, чем на лекцию. Во время выступлений, спикеры эмоционально и откровенно рассказывали о том, что их вдохновляет.
TED – это некоммерческий фонд, главная цель которого – распространение уникальных идей (“Ideas worth spreading”). TED — это Технология (Technology), Развлечение (Entertainment) и Дизайн (Design), три огромных области, которые, по мнению создателей, определяли, как будет выглядеть будущее.
Ежегодные конференции TED собирают лучших мировых спикеров – писателей, политиков, инноваторов, маркетологов, социологов, предпринимателей, и миллионные аудитории, благодаря бесплатным трансляциям в интернете. По всему миру в университетах, сообществах, различных городах проводятся конференции TEDx – независимые локальные мероприятия в стиле TED, организованные активистами.
Посмотреть выступления TED можно на официальном сайте https://www.ted.com/, на Youtube, или Facebook http://www.facebook.com/TED.
Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Имсол болоравии маошу нафақа ва стипендияҳо дар назар нест
Порагирии директори мактаби Восеъ барои додани шаҳодатномаҳои қалбакӣ
Шавкат Мирзиёев бордоркунии сунъиро иҷозат дод
Барномаи консертии гуруҳи “Дэнся” дар Душанбе
Ёдгор Файзов бадахшониҳои бурунмарзиро ба саҳмгузорӣ дар ободонии Бадахшон даъват кард
11 соли зиндон ба роҳбари ширкати сохтмонӣ дар Душанбе
Қисме аз Душанбе имрӯз бе барқ хоҳад монд
ВКД намунаи либосҳои нави политсияи тоҷикро муаррифӣ кард
Маҳаллаи “Қарамишкор” дар Душанбе кӯчонида мешавад
“Тиҷоратро қатъ кардан лозим меояд”: таъсири гароншавии интернет ба душанбегиҳо
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста