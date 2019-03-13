Серебряный призер чемпионата Таджикистана по футболу клуб «Худжанд» сегодня сыграл вничью 0:0 с туркменским «Ахалом» и по сумме двух встреч впервые в своей истории вышел в групповой этап Кубка АФК.

Первая встреча, которая прошла неделей раньше в Ашхабаде, завершилась ничейным результатом (1:1).

В итоге, «Худжанд» за счет забитого мяча на чужом поле склонил чашу весов в свою сторону в матче второго отборочного раунда Кубка АФК.

Судя по обзору матча, который вели поклонники «Худжанда» в соцсетях, матч получился очень драматичным и напряженным.

Особенно во втором тайме гости были активнее, но хозяева поля хладнокровно выстояли и добились нужного для себя результата.

После успеха «Худжанда» Таджикистан впервые в своей истории представят два клуба в групповом Кубке АФК.

Чемпион Таджикистана «Истиклол» после неудачи в отборочном раунде Лиги чемпионов автоматически завоевал путевку в основной этап соревнований.

По информации официального сайта АФК, оба таджикских клуба в группе «Д» сыграют с командами «Алтын Асыр» (Туркменистан) и «Дордой» (Кыргызстан).

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.