В эфире радиостанции популярный таджикский и российский режиссер театра и кино, заслуженный деятель РФ и РТ, руководитель режиссерской мастерской ВГИКа, академик киноакадемии "Ника", член правления Гильдии кинорежиссеров России Валерий Ахадов раскрыл секреты мастерства, а также поделился своими планами на будущее.
Отвечая на вопросы радиоведущих, Валерий Бакиевич раскрыл секрет – оказывается, он 12 лет спустя, решил снимать 8-серийный фильм «Биохимия», посвященный сложным человеческим отношениям. Кто бы сомневался, ведь психологические картины – «конек» режиссера. «Женщина – моя «поляна», моя психология», - ответил он, когда речь зашла о главном герое, то есть героине фильма.
Еще режиссер рассказал, что у него завтра вечером, в Российском центре науки и культуры состоится творческий вечер, где он подробнее расскажет о себе и своих творческих планах.
Валерий Ахадов приехал в Душанбе в рамках Дней Всероссийского государственного института кинематографии имени С. Герасимова в Республике Таджикистан, приуроченных к 100-летию данного учебного заведения.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Имсол болоравии маошу нафақа ва стипендияҳо дар назар нест
Порагирии директори мактаби Восеъ барои додани шаҳодатномаҳои қалбакӣ
Шавкат Мирзиёев бордоркунии сунъиро иҷозат дод
Барномаи консертии гуруҳи “Дэнся” дар Душанбе
Ёдгор Файзов бадахшониҳои бурунмарзиро ба саҳмгузорӣ дар ободонии Бадахшон даъват кард
11 соли зиндон ба роҳбари ширкати сохтмонӣ дар Душанбе
Қисме аз Душанбе имрӯз бе барқ хоҳад монд
ВКД намунаи либосҳои нави политсияи тоҷикро муаррифӣ кард
Маҳаллаи “Қарамишкор” дар Душанбе кӯчонида мешавад
“Тиҷоратро қатъ кардан лозим меояд”: таъсири гароншавии интернет ба душанбегиҳо
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста