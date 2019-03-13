Заработная плата, пенсии и стипендии в течение нынешнего года в республике, по всей видимости, не будут повышены.

Необходимые для этих целей средства в бюджете на текущий год не заложены, сообщили «АП» в министерстве финансов.

В финансовом ведомстве отметили, что в настоящее время разрабатывается проекты госбюджета на 2020 год и основных показателей бюджета на два последующих года.

«Разработчики проекта уделяют большое внимание повышению благосостояния граждан страны, и, в случае нахождения источников финансирования, средства для увеличения зарплат, пенсий и стипендий будут предусмотрены в бюджете на будущий год», - уверяют в Минфине.

Напомним, президент страны Эмомали Рахмон 26 декабря прошлого года во время обращения к парламенту говорил о необходимости заложить основу для повышения зарплат, пенсий и стипендий в ближайшие годы.

«Мы должны так трудиться в рамках принятых программ, чтобы и в дальнейшем закладывались необходимые основы для повышения заработной платы работников бюджетных сфер и пенсий. То есть путем увеличения доходной части бюджета мы и в будущем должны повышать заработную плату и пенсии», - сказал он.

Отметим, что размер заработной платы бюджетников, пенсии и стипендии в последний раз были увеличены на 15-30% с 1 сентября прошлого года.

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