В рамках реализации Программы поддержки качества образования в Таджикистане в столичной гостинице Hilton 6 марта состоялось 4-е заседание Руководящего комитета проектов, финансируемых Европейским Союзом.

В мероприятии приняли участие представители министерств труда, миграции и занятости населения, образования и науки, Академии образования, ведущие местные и международные эксперты в сфере образования.

На заседании была предоставлена информация о достигнутом прогрессе в работе 2-х проектов - «Техническая помощь министерству образования и науки в области подготовки учителей без отрыва от производства, оценки и планирования обучения, бюджетирования и разработка куррикулума и мониторинг» (ЛОТ 1) и «Техническая помощь министерству труда, миграции и занятости населения в области повышения квалификации преподавателей системы начального профессионального образования и обучения» (ЛОТ 2) - на четвёртый период реализации, о ключевых результатах и показателях за период с августа 2018 года по январь 2019 года, а также рассмотрен План работы на следующий период реализации с февраля по июль 2019 года.

Открывая заседание, заместитель министра труда Абдусалом Мирзозода отметил, что уже третий год, как Проект по поддержке качества образования, финансируемого ЕС, успешно реализуется в Таджикистане и за этот период были замечены значительные результаты.

«Я желаю участникам плодотворного обсуждения всех пунктов проекта, и приложить все усилия для его ещё большего совершенствования», - отметил он, также поздравив всех женщин с Международным женским днём.

«В четвёртом периоде реализации проекта по ЛОТу 1 действительно были замечены положительные результаты: педагоги в сфере начального и высшего образования прошли курсы по повышению квалификации и ситуация изменилась к лучшему. Но, в целом, в проекте были замечены и некоторые недостатки, и я надеюсь, что сегодня мы проведём плодотворную дискуссию по их решению», - продолжил заместитель главы Минобразования Фатхиддин Усмонзода.

По словам главы отдела сотрудничества Представительства ЕС в Таджикистане Стефана Эллеро, сфера образования является одной из приоритетных направлений Европейского Союза.

"Она развивается в ногу со временем и внедрение её новых стандартов должно происходить своевременно и плодотворно. Благодарю за сотрудничество в реализации проекта соответствующие органы Таджикистана. Надеюсь, что наши связи будут развиваться во благо развития качества образования во всех её отраслях», - сказал он.

Далее руководитель проекта Галя Божанова презентовала прогресс ЛОТ 2 - «Техническая помощь министерству труда, миграции и занятости населения в области повышения квалификации преподавателей системы начального профессионального образования и обучения».

"Проект развивает современную систему образования, способную подготовить информированных и квалифицированных кадров, которые будут готовы к труду во благо политической стабильности, экономического процветания и социального благосостояния в Таджикистане, - сказала она. - В Душанбе и отдельных регионах РТ создаются 8 учебных центров для проведения курсов повышения квалификации инженерно-педагогических работников системы Начального профессионального образования и обучения, которое создаёт основу системы непрерывного профессионального развития".

По ее данным, в рамках проекта курсы повышения квалификации пройдут свыше 1000 инженерно-педагогических работников системы Начального профессионального образования и обучения. Будут охвачены 820 преподавателей спецдисциплин, мастеров производственного обучения и методистов, а также лица, занимающие руководящие должности – 130 человек. Тренинги будут проводится по таким целевым профессиональным направлениям, как техника и технология (60 человек), сельское хозяйство (30), швейная деятельность (75), слесарь по ремонту автомобиля (40), энергетика (47), архитектура и строительство (58) и др.

«Кроме того, проект подготавливает мастеров-тренеров по 20 пилотным программам, по 18 квалификациям в 8 региональных центрах», - добавила она.

В заключение заседания участники задали свои вопросы докладчикам, а также поделились своими мнениями относительно реализации проекта.

Представители Минобразования и Минтруда высказали некоторые рекомендации и выразили уверенность ещё больше укрепить сотрудничество с другими соответствующими местными органами во благо улучшения качества образования в Таджикистане.

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