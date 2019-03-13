В Узбекистане узаконили использование технологий искусственного оплодотворения. Об этом говорится в законе «Об охране репродуктивного здоровья граждан», подписанным 11 марта президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. 12 марта документ опубликован в официальной прессе, сообщает CA-NEWS.
Сообщается, что от 10 до 15 процентов женщин и мужчин во всем мире страдают бесплодием.
Ряд исследований в Узбекистане показывают, что от удельный вес замужних женщин, страдающих первичным бесплодием, составляет от 4,9% до 5,3%. Данный закон был разработан с целью обеспечения прав женщин на материнство, отмечает издание.
По данным местных СМИ, в настоящее время в Узбекистане с диагнозом «бесплодие» под наблюдением врачей находятся 25 тысяч женщин и 7 тысяч мужчин.
Из-за того, что в Узбекистане искусственное оплодотворение до сих пор не разрешалось законом, узбекские пары, желающие завести ребенка, были вынуждены осуществлять процедуры по искусственному оплодотворению в других странах – Казахстане, Турции, России, Израиле, оставляя в клиниках от $3000 до $15 000.
В Таджикистане ЭКО разрешено законом уже несколько лет
В 2010 году парламентом Таджикистана были внесены поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния», которые позволили на законном основании проводить операции по искусственному оплодотворению женщин.
В 2013 году Улемы Исламского центра Таджикистана вынесли фетву относительно искусственного оплодотворения для таджикских мусульман.
Согласно фетве, мужчина и женщина, желающие завести ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), должны непременно состоять в браке, заключенном согласно мусульманским традициям - никох. Женщина при этом может использовать сперму только своего мужа, мужу, соответственно, нельзя использовать для оплодотворения яйцеклетку другой женщины, кроме собственной жены.
В случае нарушения правил процедура искусственного зачатия будет считаться греховной. Пара, которая не в состоянии соблюсти эти правила, может усыновить детей.
В 2013 году в Таджикистане на свет появились первые близнецы, зачатые путем экстракорпорального оплодотворения.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Имсол болоравии маошу нафақа ва стипендияҳо дар назар нест
Порагирии директори мактаби Восеъ барои додани шаҳодатномаҳои қалбакӣ
Шавкат Мирзиёев бордоркунии сунъиро иҷозат дод
Барномаи консертии гуруҳи “Дэнся” дар Душанбе
Ёдгор Файзов бадахшониҳои бурунмарзиро ба саҳмгузорӣ дар ободонии Бадахшон даъват кард
11 соли зиндон ба роҳбари ширкати сохтмонӣ дар Душанбе
Қисме аз Душанбе имрӯз бе барқ хоҳад монд
ВКД намунаи либосҳои нави политсияи тоҷикро муаррифӣ кард
Маҳаллаи “Қарамишкор” дар Душанбе кӯчонида мешавад
“Тиҷоратро қатъ кардан лозим меояд”: таъсири гароншавии интернет ба душанбегиҳо
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста