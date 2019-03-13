Роспотребнадзор постановил начать массовую иммунизацию граждан России и трудовых мигрантов против кори.
Масштабная прививочная компания на территориях, где высок риск эпидемии, начнется 1 апреля, и завершится 1 октября, сообщается в постановлении "О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации", опубликованном на сайте правовой информации.
Региональные власти должны будут закупить вакцину и организовать иммунизацию трудовых мигрантов, которые ранее не делали прививки от кори. Также придется убедить в необходимости вакцинации россиян, которые от нее отказываются.
С начала года в семи регионах России регистрируют вспышки заболевания корью, хотя официально эпидемия не объявлена.
Роспотребнадзор связывает рост больных корью с вирусом, привезенным из-за границы, но, по мнению специалистов, немаловажную роль в распространении заболевания сыграли отказы от прививок.
В начале февраля в Москве с подозрением на корь были госпитализированы 2 таджикских мигранта, сообщал ранее пресс-секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России по миграции Иброхим Ахмадов.
По его словам, 4 февраля в представительство поступила информация о массовой госпитализации мигрантов, у которых врачи подозревали корь. Всего в Московскую клиническую больницу №2 тогда было госпитализировано 23 трудовых мигранта, двое из них - таджики. Все они жили в общежитии строителей, расположенном по улице Машиностроительная. Представители таджикский властей тогда съездили в больницу к мигрантам, и удостоверились, что они получают необходимую медицинскую помощь и чувствуют себя нормально.
В том же месяце в Екатеринбурге из-за вспышки кори власти организовали массовую вакцинацию мигрантов. Количество заболевших тогда достигло 28 человек.
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