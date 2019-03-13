Согласно данным Минсельхоза Таджикистана, с начала 2019 года в теплицах республики выращено около 1 тыс. 300 тонн ранних овощей, в том числе 680 тонн помидоров и 280 тонн огурцов.

В настоящее время в Таджикистане функционируют постоянно действующие теплицы на площади около 70 гектаров. Это почти на пять га больше, чем в прошлом году.

Большая половина (41 га) тепличных площадей в стране отдана под ранние сорта томатов, около 20 га занято огурцами, 12 га занимает перец, баклажаны, другие овощи и зелень.

Основными точками реализации продукции являются Душанбе, Худжанд, другие крупные города Таджикистана, сообщает Управление растениеводства министерства сельского хозяйства Таджикистана.

Цены кусаются

Между тем, как сообщает Госстатагентство республики, цены на тепличные овощи в этом году намного выше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают это с более низкой температурой воздуха в зимний период, в связи с чем увеличились расходы производителей.

Сегодня на рынках страны 1 кг помидоров реализуется в среднем по 20 сомони (против 15 сомони в прошлом году), а огурцы продаются по 15 сомони (в прошлом году было 12).

Цены на тепличные овощи в Таджикистане остаются одними из высоких в Центральной Азии и Восточной Европе.

Например, средние цены на тепличные помидоры в России составляют $2 за кило, в Украине - $1,32, Грузии, Молдове, Казахстане и Узбекистане - в пределах $1,2-1,3.

Несмотря на увеличение площади теплиц, Таджикистан до сих пор не может удовлетворить даже потребности внутреннего рынка.

Как следствие - на рынках Таджикистана уже появились ранние тепличные томаты, огурцы, перец и клубника из соседнего Узбекистана.

Эксперты советуют экспортировать, но пока таджикам самим не хватает

О перспективах тепличного бизнеса в Таджикистане шла речь и на недавней конференции в Душанбе. По словам ее участников, выращивание в теплицах во всем мире становится стандартом не только для овощей и ягод, но и для фруктов.

Выступая ена ней, экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, рассказывая о мировых тенденциях тепличного бизнеса, отметил, что соседний Узбекистан в 2018 году уже экспортировал тепличных овощей на сумму около $70 млн, хотя начал развивать тепличный бизнес сравнительно недавно.

По мнению участников конференции, для начала таджикским «тепличникам» следует сориентировать своё производство на потребности местного рынка, отработать технологии выращивания, охлаждения, упаковки, сортировки и логистики, а уже затем развивать экспорт.

Международный консультант ФАО Катерина Побережная рекомендовала таджикским производителям начинать опыт экспорта с поставок в Казахстан и Россию, которые ежегодно импортируют тепличные овощи на $70 млн и $800 соответственно.

«Дело в том, что эти страны находятся не очень далеко от Таджикистана и имеют не слишком высокие требования к стандартам качества и упаковке продукции», - отметила она.

По мнению специалистов аграрного портала EastFruit, в стратегической перспективе Таджикистан, благодаря прекрасному климату, дешевизне рабочей силы и электроэнергии, вполне может поставлять тепличную плодоовощную продукцию в арабские страны - ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар.

Однако, по мнению местных специалистов аграрной отрасли, думать об экспорте тепличной продукции Таджикистану пока рано.

Сначала нужно наращивать свой потенциал, потому что всего 70 га круглогодичных теплиц на 9 миллионов населения - слишком мало. Да и себестоимость продукции, несмотря на благоприятный климат, остается слишком высокой.

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