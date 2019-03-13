Сотрудники антикоррупционного ведомства Таджикистана задержали по фактам получения взяток и служебного подлога директора общеобразовательной школы №10 района Восе Джамиламо Давлатову.
Как сообщает пресс-центр ведомства, она подозревается в получении взяток в трех случаях за выдачу фальшивых аттестатов об оканчания средней школы.
"В общей сложности она получила от родителей трех местных девушек, которые и не оканчивали школу, взятки в размере 900 долларов США и 4 тыс. 500 сомони", - сообщает антикоррупция.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям 319 (получение взятки) и 323 (служебный подлог».
Ей грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.
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