Теперь строительным компаниям за разрешение на строительство в столице нужно будет платить в бюджет 23 доллара за каждый квадратный метр. По мнению экспертов, это приведет к росту цен на недвижимость. Или к снижению рентабельности строительного бизнеса.

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана 6 февраля единогласно поддержали предложенный правительством страны проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон «Об иных обязательных платежах в бюджет».

Согласно предложенным поправкам, впредь строительные компании, которые занимаются строительством жилья и торговых точек на территории Душанбе, за получение разрешения городских властей будут платить сбор.

Плата за получение разрешения на строительство жилья и торговых точек в Душанбе составит от 165 до 220 сомони за один квадратный метр возводимого объекта. Ранее такой сбор никто не платил.

От уплаты такого сбора освобождаются бюджетные организации республики, возводящие промышленные, социальные объекты и туристическую инфраструктуру.

По данным агентств недвижимости, если 6 месяцев назад стоимость одного кв. метра жилья в районах ближе к центральной части города составляла $400-500, то в январе этот показатель достиг $500-600. Такие же ценовые изменения можно наблюдать и в центре города, где рост, в среднем составляет $100 за один квадратный метр. Теперь в центральной части города квадратный метр жилья, в среднем составляет $750-800.

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Дополнительный доход в бюджет

Как выяснилось, не все строительные компании достаточно осведомлены о новых поправках. Руководители неохотно разговаривают на эту тему и официально не хотят комментировать. Но в одной из успешных строительных компаниях на условиях анонимности сообщили, что поддерживают эту инициативу. По словам директора компании, решение направлено против недобросовестных застройщиков.

- Я думаю это нововведение на пользу потребителей и стабилизации рынка недвижимости, - объясняет он. - Раньше мы не платили за разрешение на строительство и были компании, которые получали разрешение, собирали деньги у покупателей, но затягивали со строительством. Теперь будут строить только те компании, которые в силе оплатить сбор заранее.

Но, отмечает он, «нужно понимать, что эта сумма будет «на шее» покупателей, так как ни одна компания из своего кармана не будет уплачивать эту пошлину».

- Естественно, строительные компании эту сумму включат в себестоимость возводимого жилья и разделят на квадраты. Получается, что каждый квадратный метр подорожает на соответствующую сумму, - говорит он.

В другой строительной компании несогласны с тем, что сбор денег на разрешение хорошая инициатива.

- Эта инициатива никак не направлена на стабилизацию рынка и обеспечения прав потребителей. Это лишняя нагрузка на покупателей и строительные компании, но дополнительный доход для госбюджета, - говорит главный бухгалтер этой фирмы.

- Мы планируем сами платить эту сумму и не нагружать покупателей. В настоящее время, и без повышения цен мы не можем продать квартиры. В последние два года спрос на жильё падает, - говорит он.

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По данным Госкомитета по архитектуре и строительству Таджикистана за 2018 год в Душанбе было построено более одного миллиона квадратных метров жилья. При этом сданы в эксплуатацию только 218 тысяч кв. метров (сюда входят жилые и торговые площади), то есть около 20% от построенных площадей. Это на 11,6% больше чем в 2017 году.

Насколько подорожает квартира в Душанбе?

Эти поправки были приняты в начале февраля, но жители столицы уже говорят о подорожании квартир в Душанбе.

Сотрудники агентства недвижимости отвечают, что повышение цен на квартиры началось ещё в конце прошлого года, «это никак не связано со сбором денег за разрешение на строительство», - сообщил «АП» один из агентов, при этом предупредив об очередном повышении.

- Нас уже в нескольких строительных компаниях предупредили, что с марта стоимость каждого квадратного метра повышается на $90. Нам объяснили, что это за счёт сбора с каждого квадратного метра и подорожания стройматериалов, - сообщили в агентстве по недвижимости.

О повышение цен на квартиры говорят и частные риелторы, которые в основном работают с собственниками старых квартир.

- Осенью прошлого года в новостройках предлагали квадратный метр за $350-500, а в старых домах от $25 тыс. до $30 тыс. за двухкомнатную квартиру. Теперь квадрат жилья в новостройках начинается от $500, а двухкомнатная квартира от $30 тыс.», - говорит риелтор Мархабо Кодирова.

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По данным Агентства по статистике, численность постоянного населения города Душанбе на 1 октября 2018 года составляла 838,1 тыс. человек. После расширения города Душанбе за счёт земель района Рудаки, число жителей столицы будет увеличено на 162 тысячи 400 граждан, живущих на этой территории.

Подорожание будет не только за счёт сборов

- Спрос падает и нам не выгодно повышать цены, но придётся. Нужно учитывать, что стройматериалы дорожают, с другой стороны льготный НДС отменили, а тут ещё и сбор с каждого квадратного метра, - говорят строители.

…Напомним, в 2013 году в Таджикистане вступил в действие новый Налоговый кодекс, согласно которому налог на добавленную стоимость (НДС) составил 18 процентов.

В 2014 году власти Таджикистана решили на пять лет снизить НДС для учебных заведений, строительных компаний и предприятий общепита с 18 до 5 процентов. Но в этом году его не продлили.

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