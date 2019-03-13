Несколько сотен душанбинских абонентов компании «МегаФон Таджикистан» приняли участие в акции, приуроченной к 8 Марта. Около 200 человек успели выполнить главное условие – проговорить по телефону со своей матерью сто минут и более. Их мамам в праздничный день оператор вручил букеты и «мобильные» подарки – пакеты интернет-трафика и «серебряные» номера.
Акция «Цветы для мамы» шла в столице Таджикистана с 28 февраля по 6 марта. В эти дни абонентам оператора нужно было зарегистрироваться для участия на сайте mama.megafon.tj, указав два номера – свой и мамы. А затем – общаться с самым дорогим для себя человеком, чтобы набрать в сумме нужное количество минут.
За время акции ее участники проговорили более 30 000 минут, то есть более 20 суток. Все условия полностью выполнили около 200 абонентов – их мамам и вручили подарки от компании «МегаФон Таджикистан». Кроме цветов душанбинские мамы получили интернет-пакеты, общий объем которых составил более 130 000 Мб, и несколько десятков легко запоминающихся «серебряных» номеров.
«Любовь и уважение к матери каждый из нас проявляет по-своему. Один из знаков внимания – обычный звонок по мобильному телефону. Как мы убедились, участники нашей акции совершают их регулярно. А чтобы мамам тоже было проще звонить своим детям, а также переписываться с ними в соцсетях и мессенджерах, мы подарили пакеты трафика и красивые номера – ведь общаться внутри сети всегда выгоднее. Желаю всем нашим абонентам каждый день слышать голоса своих мам и чувствовать, что у них всё хорошо!» – говорит Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий ИЗЮМНИКОВ.
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