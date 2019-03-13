В актовом зале Государственного института культуры и искусства имени Мирзо Турсунзаде 12 марта состоялось тожественное открытие Дней Всероссийского государственного института кинематографии имени С. Герасимова в Республике Таджикистан, приуроченные к 100-летию данного учебного заведения.
Для официального открытия Дней и Фестиваля студенческого кино на сцену поднялись директор киностудии «Таджикфильм» Носир Рахмонов, ректор ВГИК имени Герасимова профессор Владимир Малышев и ректор Таджикского государственного института культуры и искусства имени Турсунзаде Хайриддин Идиев, которые поздравили присутствующих с началом этого важного культурного форума, способствующего укреплению сотрудничества в области кино, об этом сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.
Далее состоялся совместный концерт дружбы студентов обоих институтов, представление в кинотеатрах «Зебуниссо», «Ватан», зале «Армугон», показ спектакля «Эдип», представление краткометражных фильмов студентов из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Афганистана, Кыргызстана, проведение мастер-классов и учебных занятий, встречи и круглый стол.
Также вчера было подписано Соглашение о сотрудничестве между Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С. Герасимова и Таджикским государственным институтом культуры и искусства имени М.Турсунзаде.
12 марта делегацию ВГИКа принял министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода. Основной темой беседы был вопрос воспитания молодых таджикских кадров в самом престижном кинематографическсом высшем учебном заведении мирового масштаба, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.
Профессор Владимир Малышев отметил, что в Душанбе приехали 38 человек. Среди них - 30 студентов, которые представят на суд зрителей свои картины. «Это позволит и таджикским и российским студентам обменяться опытом» - сказал он.
Между тем, в эти минуты в эфире радио «Азия-Плюс» на волне 107 FM выступает Валерий Ахадов – российский и таджикский режиссер театра и кино, заслуженный деятель РФ и РТ, руководитель режиссерской мастерской ВГИКа, академик киноакадемии "Ника", член правления Гильдии кинорежиссеров России.
14 марта в Российском центре науки и культуры в Душанбе состоится творческий вечер Валерия Ахадова.
Сегодня же в рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею ВГИКа, которые продлятся до 15 марта, на киностудии «Таджикфильм» состоится мастер-класс российского режиссера, руководителя актерской мастерской ВГИКАа Владимира Грамматикова.
Вечером в театре Лахути пройдет встреча выпускников этого старейшего вуза России, которая завершится спектаклем «Пять вечеров» в постановке Народного артиста РФ Владимира Фокина.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
11 соли зиндон ба роҳбари ширкати сохтмонӣ дар Душанбе
Қисме аз Душанбе имрӯз бе барқ хоҳанд монд
ВКД намунаи либосҳои нави политсияи тоҷикро муаррифӣ кард
Маҳаллаи “Қарамишкор” дар Душанбе кӯчонида мешавад
“Тиҷоратро қатъ кардан лозим меояд”: таъсири гароншавии интернет ба душанбегиҳо
Ҳукми 18 соли зиндон ба сокини Суғд барои қатли бераҳмонаи хоҳараш
Ваъдаи як миллион сомонии раиси вилояти Хатлон барои рушди телевизион
Ҳукумати Тоҷикистон сарбории андозро кам карданист
ОК ГУГЛ, андоз пардохт намо! Андозситонӣ аз ширкатҳои хориҷии хизматрасонии электронӣ
Эмомалӣ Раҳмон роҳбари ҳайати ХБА-ро ба ҳузур пазируфт
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста