Делегация ВГИК на встрече с министром культуры Таджикистана

В актовом зале Государственного института культуры и искусства имени Мирзо Турсунзаде 12 марта состоялось тожественное открытие Дней Всероссийского государственного института кинематографии имени С. Герасимова в Республике Таджикистан, приуроченные к 100-летию данного учебного заведения.

Для официального открытия Дней и Фестиваля студенческого кино на сцену поднялись директор киностудии «Таджикфильм» Носир Рахмонов, ректор ВГИК имени Герасимова профессор Владимир Малышев и ректор Таджикского государственного института культуры и искусства имени Турсунзаде Хайриддин Идиев, которые поздравили присутствующих с началом этого важного культурного форума, способствующего укреплению сотрудничества в области кино, об этом сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.

пресс-служба Минкульта

Далее состоялся совместный концерт дружбы студентов обоих институтов, представление в кинотеатрах «Зебуниссо», «Ватан», зале «Армугон», показ спектакля «Эдип», представление краткометражных фильмов студентов из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Афганистана, Кыргызстана, проведение мастер-классов и учебных занятий, встречи и круглый стол.

Также вчера было подписано Соглашение о сотрудничестве между Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С. Герасимова и Таджикским государственным институтом культуры и искусства имени М.Турсунзаде.

12 марта делегацию ВГИКа принял министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода. Основной темой беседы был вопрос воспитания молодых таджикских кадров в самом престижном кинематографическсом высшем учебном заведении мирового масштаба, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

пресс-служба Минкульта

Профессор Владимир Малышев отметил, что в Душанбе приехали 38 человек. Среди них - 30 студентов, которые представят на суд зрителей свои картины. «Это позволит и таджикским и российским студентам обменяться опытом» - сказал он.

Между тем, в эти минуты в эфире радио «Азия-Плюс» на волне 107 FM выступает Валерий Ахадов – российский и таджикский режиссер театра и кино, заслуженный деятель РФ и РТ, руководитель режиссерской мастерской ВГИКа, академик киноакадемии "Ника", член правления Гильдии кинорежиссеров России.

Asia-Plus

14 марта в Российском центре науки и культуры в Душанбе состоится творческий вечер Валерия Ахадова.

Сегодня же в рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею ВГИКа, которые продлятся до 15 марта, на киностудии «Таджикфильм» состоится мастер-класс российского режиссера, руководителя актерской мастерской ВГИКАа Владимира Грамматикова.

Вечером в театре Лахути пройдет встреча выпускников этого старейшего вуза России, которая завершится спектаклем «Пять вечеров» в постановке Народного артиста РФ Владимира Фокина.

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