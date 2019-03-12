Сегодня, 12 марта, исполнилось ровно 30 лет со дня создания Всемирной паутины. В 1989 году научный сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тим Бернерс-Ли представил проект системы, состоящей из текстовых страниц, связанных гиперссылками. В ней физикам предложили объединять и искать информацию об ускорителях частиц и экспериментах. Спустя 2 года появился первый в мире веб-сайт info.cern.ch, ставший первым интернет-каталогом и настоящей легендой. Так родилась Всемирная паутина — миллионы веб-серверов сети Интернет, использующие протоколы HTTP для передачи данных.
Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли - изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, создатель Всемирной паутины и действующий глава Консорциума Всемирной паутины, автор концепции семантической паутины и множества других разработок в области информационных технологий, ежегодно в годовщину создания Всемирной паутины публикует открытое письмо о своем видении будущего Интернета.
В Письме 2019 года он выражает обеспокоенность тем, в каком направлении движется Интернет, и скептически высказывается о своем изобретении, называя его «неблагополучным», отмечает Газета.ру.
«На фоне многочисленных историй о том, как злоупотребляют интернетом, неудивительно, что многие люди боятся его и не уверены в том, что Всемирная паутина — это сила добра. Но, учитывая то, насколько сеть изменилась за последние 30 лет, было бы нечестно предполагать, что ее нельзя изменить к лучшему в следующие 30 лет. Если мы откажемся от создания лучшей сети сейчас, то это не интернет подведет нас, а мы подведем его», — заявил Тим Бернерс-Ли.
По словам Бернерса-Ли, если человечество сейчас не приложит усилия по спасению сети, в будущем ее может ожидать полный провал.
«Хотя Интернет дал возможность высказаться угнетенным группам и облегчил нашу повседневную жизнь, он также создал возможности для мошенников, предоставил голос тем, кто распространяет ненависть и совершает все виды преступлений», — пишет он.
Бернерс-Ли разбивает проблемы современного Интернета на три категории:
Первая — это «злой умысел, спонсируемые государствами хакерские атаки, криминальное поведение и преследование в Интернете». Он считает, что эти явления «невозможно полностью искоренить», но их можно контролировать с помощью «как законов, так и кода».
Вторая категория проблем — «порочные стимулы», побуждающие разработчиков жертвовать интересами пользователей. В нее входят модели монетизации на основе рекламы, коммерческое поощрение наживки и вирусное распространение дезинформации.
В третью категорию Бернерс-Ли относит те системы и сервисы, которые придуманы и созданы с хорошими намерениями, но приводят к негативным результатам — «возмутительному и поляризованному тону онлайн-дискурса».
Решить эти проблемы можно, разработав международный регламент поведения в интернете — по аналогии с Всеобщей декларацией прав человека или Договором о космосе.
Новый «Сетевой кодекс» он впервые представил в ноябре 2018 года на Веб-саммите в Лиссабоне.
«Человечество полагало, что Интернет научит людей сосуществовать друг с другом, позволит предотвращать конфликты в реальном мире, обеспечит развитие науки и демократии. Даже я наивно думал, что, объединив миллионы людей по всему миру, мы получим великолепный инструмент, способствующий развитию человечества. Увы, все это оказалось не более чем утопией, — сказал он. — Сегодня люди разочаровались в Интернете. Поэтому нам необходим свод правил, который направит развитие Сети в сторону демократичности, научности и гуманности».
Как отмечает Медуза, по мнению ученого, правительства должны менять законы и правила в соответствии с требованиями цифровой эпохи.
«Они должны гарантировать, что рынки останутся конкурентоспособными, инновационными и открытыми. И они обязаны защищать права и свободы людей в Интернете», — заявил он.
Но самое главное, по его мнению, сами пользователи должны требовать от властей и корпораций, чтобы те уважали интернет, как глобальное сообщество, построенное вокруг человека.
«Борьба за интернет — один из главных вызовов нашего времени. Каждый должен внести свой вклад в создание сети, которая обеспечит равенство и возможности для всех», - убежден создатель Всемирной паутины.
«Сеть — она для всех, и у всех нас есть силы, чтобы ее изменить. Это будет нелегко. Но если мы немного помечтаем и поработаем, то получим такой интернет, какой захотим», — заключил программист.
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