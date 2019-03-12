Эта махалля на севере граничит с комплексом «Наврузгох» (бывший ипподром), на юге – с проспектом Саъди Шерози, на востоке – с районом Исмоила Сомони, на западе - с проспектом Хофизи Шерози. По Генплану столицы, вместо одноэтажных домов тут будут возведены высотные здания госучреждений, культурно-просветительные объекты, предприятия и различные точки услуг, а также появится новая автодорога.

В мэрии Душанбе "АП" сообщили, что официального уведомления о сносе домов и объектов предпринимательства в махалле Карамишкор пока не было.

Несмотря на то, что официального предупреждения о сносе никто из жителей махалли пока не получил, все предприниматели-владельцы ресторанов и кафе, аптек и различных цехов и мастерских, расположенных по улицам Лермонтова и Абдулахада Каххарова, знают о Генплане.

Генеральный план столицы республики, одобренный правительством Таджикистана в 2017 году, рассчитан до 2040 года. Наряду с расширением города с 12,7 до 30 тысяч гектаров предусмотрен и снос целых кварталов, которые, по мнению составителей генплана, портят вид столицы.

Один из предпринимателей - держатель цеха по производству кондитерских изделий, уже написал письмо на имя руководства столицы с просьбой выделить ему место в другом месте Душанбе, чтобы он продолжил свою деятельность.

В одной из ветеринарных аптек, расположенных здесь, рядом с единственной в городе ветеринарной клиникой, пожимают плечами:

«Раз власти хотят убрать наши аптеки, уберут. Здания одноэтажные, старые, не отвечают стандартам безопасности, - сказал продавец аптеки. – Может выделят место в одном из новых зданий, которые будут возведены тут, может, выгонят в конец города. Главное, чтобы выделили место взамен».

Далее за ветеринаркой, тут же, на улице Каххорова, расположен ряд точек общепита – рестораны и кафе «Мумтоз», «Лола», «Рохат», «Лаззат», «Шах», «Чикаго», «Альянс», известные в городе своими шашлыками.

Там пока не очень обеспокоены о надвигающемся сносе: о генплане знают все, но внимания на этом не акцентируют.

Администратор ресторана, который просил не указывать его названия и свое имя, сообщил, что руководство поставила перед ним задачу - улучшить обслуживание, чтобы больше заработать.

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