АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 МАРТА

- В рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею ВГИКа, на киностудии «Таджикфильм» состоится мастер-класс российского режиссера, руководителя актерской мастерской ВГИКАа Владимира Грамматикова, а вечером в театре Лахути пройдет встреча выпускников этого старейшего вуза России, которая завершится спектаклем «Пять вечеров» в постановке Народного артиста РФ Владимира Фокина.

- В Худжанде на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» состоится футбольный матч плей-офф Кубка АФК-2019 между клубами «Худжанд» (Таджикистан) и «Ахал» (Туркменистан).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 МАРТА

2016 - В банковской системе Таджикистана начал функционировать ещё один новый банк - «Международный банк Таджикистана».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 МАРТА

1930 - Родился лауреат государственной премии Рудаки Чумъа Одинаев

1935 - Родился драматург Султон Сафаров

1937 - Родился журналист Каландаршо Додарчонов

1938 - Родился литературовед Ансор Афсахов

1939 - Родился доктор философских наук Давлатхоча Назиров

1943 - Родился кинорежиссер, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Давлат Худоназаров

1946 - Родился композитор, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Толиб Шахиди

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 11-16 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, в районе Булункуля до 31-33 мороза, днем -4+1, местами до 6-11 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 8-13 мороза, днем 4-9 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.