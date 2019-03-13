АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 МАРТА
- В рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею ВГИКа, на киностудии «Таджикфильм» состоится мастер-класс российского режиссера, руководителя актерской мастерской ВГИКАа Владимира Грамматикова, а вечером в театре Лахути пройдет встреча выпускников этого старейшего вуза России, которая завершится спектаклем «Пять вечеров» в постановке Народного артиста РФ Владимира Фокина.
- В Худжанде на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» состоится футбольный матч плей-офф Кубка АФК-2019 между клубами «Худжанд» (Таджикистан) и «Ахал» (Туркменистан).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 МАРТА
2016 - В банковской системе Таджикистана начал функционировать ещё один новый банк - «Международный банк Таджикистана».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 МАРТА
1930 - Родился лауреат государственной премии Рудаки Чумъа Одинаев
1935 - Родился драматург Султон Сафаров
1937 - Родился журналист Каландаршо Додарчонов
1938 - Родился литературовед Ансор Афсахов
1939 - Родился доктор философских наук Давлатхоча Назиров
1943 - Родился кинорежиссер, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Давлат Худоназаров
1946 - Родился композитор, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Толиб Шахиди
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 5-10 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 11-16 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, в районе Булункуля до 31-33 мороза, днем -4+1, местами до 6-11 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 8-13 мороза, днем 4-9 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 16-18 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 17-19 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 19-21 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.
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