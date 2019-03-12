Узбекские спецслужбы взяли под круглосуточную охрану дом чиновницы после неосторожного комментария на тему многоженства у мусульман.

35-летняя мать четверых детей Наргиза Рахимова (девичья фамилия Саидова) подверглась травле со стороны интернет-троллей и представителей религиозного сегмента после неосторожной публикации на странице «Озодлика» в Facebook’е, сообщает vesti.uz.

3 марта пользователь Hayot Baxtiyor O'gli , как передает Фергана, написал: «Только мужики-тряпки, которые не смогут справиться даже с одной женой, и женщины-стервы, которые сидят на шее своих мужей как на ишаке, выступают против многоженства».

Ему ответила журналистка Наргиза Рахимова: «Наш пророк не брал вторую жену при жизни нашей матери Хадичи. Не знаю, может, в то время он был тряпкой, может, наша мать Хадича была стервой, это вы лучше знаете. Хазрат Али тоже не брал вторую жену при жизни нашей матери Фотимы. Это обстоятельство очень смешное, конечно».

История получила продолжение спустя несколько дней, после того, как 7 марта Наргизу Рахимову назначили заместителем главы АИМК. В интернете появились десятки публикаций, направленных против государственной служащей. Радикально настроенные комментаторы предлагали ее уволить, осудить и даже расстрелять.

В Сети распространили фото семьи журналистки, появились угрозы в адрес ее мужа и детей. К процессу подключились и некоторые известные личности – например опальный певец Абдулазиз Карим, проживающий с 2015 года в Турции. Один из «шейхов» на экстремистском сайте призвал президента Мирзиёева казнить журналистку по шариату.

9 марта она выступила в эфире телеканала Azon TV, где извинилась и пояснила, что ее комментарий по поводу пророка и его жены был ироничным, и она не хотела задеть ничьи религиозные чувства.

Рахимовой из-за нападок со стороны «правоверных мусульман» пришлось удалить все аккаунты в интернете. Ее муж публично попросил друзей и знакомых удалить из постов все фотографии их семьи. Но нападки на женщину продолжились.

По данным «Ферганы», в виртуальную приемную президента Мирзиёева поступило несколько сотен обращений с требованием наказать Рахимову. Ее обвиняют в коммунизме и атеизме, в отсутствии профессиональной этики журналиста, в том, что она позорит нацию и религию. Жалобщики также высказывают возмущение тем, что директор АИМК Комил Алламжонов назначил Рахимову на государственный пост.

Эксперты по интернет-троллингу обнаружили ряд фейковых аккаунтов, которые сообщают, что якобы на самом деле Рахимова не сожалеет о сказанном и называет оппонентов по спору идиотами.

Между тем, как сообщает «Озодлик» Наргиза Рахимова отправлена в принудительный отпуск по причине угрозы ее безопасности. Об этомсообщили источники в правоохранительных органах и коллеги чиновницы. В настоящее время силовики начали процесс выявления авторов комментариев, призвавших к насилию в отношении госслужащей.

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