Стоимость интернета в Таджикистане может повыситься в случае принятия правительством предложения относительно налогообложения мессенджеров и NGN.
В установленных Антимонопольной службой новых тарифах на электрическую связь не учтены налоги, сообщил начальник управления по усовершенствованию налогового законодательства Налогового комитета при правительстве РТ Завкибек Шодиён 12 марта на пресс-конференции в Душанбе.
По его словам, распоряжение антимонопольного органа, который предполагает повышение стоимости мобильного интернета, подготовлено с учетом предложений Службы связи и мобильных операторов.
Шодиён отметил, что данный документ позволяет Службе связи и четырем мобильным компаниям, которые занимают доминирующее положение на отечественном рынке, регулировать услуги электрической связи.
«Здесь (новые тарифы, - прим. «АП») не предусматривают никаких налогов. Все, что связано с налоговыми вопросами, будет решено в рамках внесения поправок в Налоговый кодекс», - заключил он.
О том, что налоговое ведомство совместно с другими соответствующими ведомствами подготовило предложение относительно налогообложения внедряемых мобильными компаниями новых технологий, в феврале этого года заявлял глава Налогового комитета Нусратулло Давлатзода.
Эти действия он связывал с постепенным сокращением объема налоговых поступлений от мобильных компаний.
Давлатзода посетовал на сокращение налоговых поступлений со стороны мобильных компаний, которое объяснил тем, что за последние годы внедряются новые технологии, такие, к примеру, как NGN, посредством которых абонентам предоставляются услуги по сравнительно низким тарифам.
Что именно предлагается изменить в налоговом законодательстве правительству, в Налоговом комитете не говорят, отмечая, что все станет известно тогда, когда правительством будут одобрены поправки в Налоговый кодекс.
«Максимально старались, чтобы все эти нововведения не стали большим бременем для населения», - отмечают в Налоговом комитете.
Предложенные поправки в Налоговый кодекс планируется направить на рассмотрение правительства в ближайшие дни.
О распоряжении
Ранее Антимонопольная служба своим распоряжением потребовала от мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб мобильного интернета в размере не менее 5 дирамов, а за минуту международных звонков, включая NGN-связь, не менее 1 сомони без учёта налогов.
Новое распоряжение Антимонопольной службы «О тарифах на электрическую связь» подписано 4 марта 2019 года, и начинает действовать с 27 марта.
Документом для обеспечения скорости на должном уровне поручается мобильным операторам установить стоимость за 1 мегабайт интернета не менее 0,05 сомони (без учёта непрямых налогов).
Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов.
В своем распоряжение антимонопольная служба также потребовала повысить стоимость внутренних и международных звонков посредством NGN.
«Установить стоимость исходящих международных звонков посредством современных технологий, в том числе, посредством NGN, в размере не менее 1 сомони (без учёта непрямых налогов)», - говорится в документе.
В мобильных операторах говорят, что минута разговора посредством мессенджеров («Чи гап?», «MobiГап», «Megafon life» и «Салом») стоит от 10 до 12 дирамов. «Но согласно новому распоряжению мы должны установить стоимость в размере не менее 1 сомони без налогов. С учётом налогов это будет более 1,2 сомони, что равно стоимости нынешних прямых международных звонков. Получается, эти мессенджеры уже не выгодны», - сообщили «АП» в одном из мобильных операторов.
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