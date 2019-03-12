Самым богатым жителем столицы Великобритании является основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние составляет 15 миллиардов долларов. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes, называющем десять городов с наибольшим числом богатейших людей планеты, на который ссылается Медуза.
Лондон занял в списке пятое место. В городе проживают 55 миллиардеров, их совокупное состояние оценивается в 226 миллиардов долларов. Ранее несколько лет подряд самым богатым жителем британской столицы считался выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник. Теперь он проживает в Нью-Йорке.
Первое место в рейтинге Forbes занял Нью-Йорк (84 миллиардера, совокупное состояние 469,7 миллиарда долларов). Самый богатый житель города — бывший мэр Майкл Блумберг (55,5 миллиарда долларов).
Второе место досталось Гонконгу (79 миллиардеров, 355,5 миллиарда долларов).
Замыкает тройку лидеров Москва — в ней проживает 71 миллиардер, совокупное состояние — 336,5 миллиарда долларов. Самым богатым жителем города является основатель ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. Он же возглавляет список богатейших россиян с состоянием в 24 миллиарда долларов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
11 соли зиндон ба роҳбари ширкати сохтмонӣ дар Душанбе
Қисме аз Душанбе имрӯз бе барқ хоҳанд монд
ВКД намунаи либосҳои нави политсияи тоҷикро муаррифӣ кард
Маҳаллаи “Қарамишкор” дар Душанбе кӯчонида мешавад
“Тиҷоратро қатъ кардан лозим меояд”: таъсири гароншавии интернет ба душанбегиҳо
Ҳукми 18 соли зиндон ба сокини Суғд барои қатли бераҳмонаи хоҳараш
Ваъдаи як миллион сомонии раиси вилояти Хатлон барои рушди телевизион
Ҳукумати Тоҷикистон сарбории андозро кам карданист
ОК ГУГЛ, андоз пардохт намо! Андозситонӣ аз ширкатҳои хориҷии хизматрасонии электронӣ
Эмомалӣ Раҳмон роҳбари ҳайати ХБА-ро ба ҳузур пазируфт
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста