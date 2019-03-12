Самым богатым жителем столицы Великобритании является основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние составляет 15 миллиардов долларов. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes, называющем десять городов с наибольшим числом богатейших людей планеты, на который ссылается Медуза.

Лондон занял в списке пятое место. В городе проживают 55 миллиардеров, их совокупное состояние оценивается в 226 миллиардов долларов. Ранее несколько лет подряд самым богатым жителем британской столицы считался выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник. Теперь он проживает в Нью-Йорке.

Первое место в рейтинге Forbes занял Нью-Йорк (84 миллиардера, совокупное состояние 469,7 миллиарда долларов). Самый богатый житель города — бывший мэр Майкл Блумберг (55,5 миллиарда долларов).

Второе место досталось Гонконгу (79 миллиардеров, 355,5 миллиарда долларов).

Замыкает тройку лидеров Москва — в ней проживает 71 миллиардер, совокупное состояние — 336,5 миллиарда долларов. Самым богатым жителем города является основатель ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. Он же возглавляет список богатейших россиян с состоянием в 24 миллиарда долларов.

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