Соответствующим министерствам и ведомствам поручено проанализировать действующее налогообложение и направить правительству предложения относительно снижения налоговой нагрузки на предпринимателей, сообщил начальник управления по усовершенствованию налогового законодательства Налогового комитета при правительстве РТ Завкибек Шодиён 12 марта на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, данное поручение является одним из пунктов плана мероприятий по реализации инициативы руководства страны «300 дней реформ по поддержке предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

Шодиён отметил, что план мероприятий одобрен подписанным 1 марта этого года правительством постановлением.

Он добавил, что документ предполагает также принятие соответствующими ведомствами других мер, направленных на улучшение инвестиционного климата и деловой среды в республике.

Отметим, что предложение относительно реформирования деловой среды в республике озвучил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего последнего обращения к парламенту.

Налоги душат бизнес

Деловые круги говорят, что в условиях существующей в Таджикистане налоговой нагрузки, бизнес обречен на провал, если это, конечно, полностью легальный бизнес.

«Поэтому многие уже сворачивают здесь свой бизнес и переносят в соседние страны, где существуют более благоприятные условия», - сказал «АП» бизнесмен на условиях анонимности.

По его словам, те предприниматели, которые, всё же, продолжают работать в республике, вынуждены скрывать большую часть своего дохода, чтобы как-то выживать в условиях непосильных налогов.

В результате, сказал бизнесмен, бюджет страны лишается определенных налоговых поступлений.

Он добавил, что облегчение налогового бремени будет способствовать резкому увеличению численности предпринимателей, и, соответственно, росту доходов бюджета.

Выше всех

Снизить налоговые ставки властям Таджикистана ранее неоднократно советовали некоторые международные финансовые организации.

Согласно Paying Taxes-2019, удельный вес налогов и взносов в прибыли компаний в Таджикистане составляет 67,3%, что более чем в два раза выше среднего значения по странам Центральной Азии и Восточной Европы (32,8%). Данный рейтинг ежегодно подготавливается аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers совместно с Всемирным банком.

Для сравнения с соседними странами: налоговая нагрузка в Кыргызстане равна 29%, в Казахстане - 29,4%, в Узбекистане – 32,1%, а в России – 46,3%.

Более высокая налоговая ставка, чем в Таджикистане авторами исследования зафиксирована только в восьми странах мира: Коморские острова – 219,6%, Аргентина – 106%, Эритрея – 83,7%, Боливия – 83,7%, Экваториальная Гвинея – 79,4%, Центрально-Африканская Республика – 73,3%, Колумбия - 71,9%, Афганистан – 71,4%.

Налоговики не верят рейтингам

В таджикском налоговом ведомстве рекомендуют не особо верить всяким рейтингам международных институтов.

Заместитель главы Налогового комитета при правительстве РТ Пулодджон Юсуфи 12 марта на пресс-конференции в Душанбе отметил, что при составлении последнего рейтинга Всемирного банка в рамках отчета Doing Business не все показатели Таджикистана по регистрации бизнеса и его налогообложения были учтены.

Он подчеркнул, что некоторые страны, которые имеют более высокие налоговые ставки, чем Таджикистан, в рейтинге расположены почему-то выше нашей республики.

Юсуфи сетует также на то, что составители рейтинга выбирают некоторых респондентов, которые не в полной мере знакомы с налоговым законодательством Таджикистана.

Ранее, в феврале этого года, глава Налогового комитета Нусратулло Давлатзода также советовал скептически относиться к подобным рейтингам.

«Ежегодно международными институтами составляются рейтинги по налогам, в прошлом году было на наше удивление объявлено, что общая налоговая нагрузка в Таджикистане составляет 67%, - говорил журналистам Давлатзода. - Непонятно, какие предприятия рассматривались ими, производственные или же непроизводственные. Мы относимся к этому рейтингу с сомнением».

Налоги же, по его мнению, в Таджикистане по сравнению с другими странами, не высоки.

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