Востоковед Зафар Мирзоён, писатель Зариф Гулом, преподаватель ТНУ Хафиз Рахмон стали победителями премии Союза журналистов Таджикистана имени Лохути в номинации "Периодическая печать".

Призы победителям вручили 11 марта - в День таджикской печати - в Таджикском государственном театре имени Лохути.

Корреспонденту «Азия-Плюс» Авазу Юлдашеву вручили памятную медаль «100 лет таджикской прессы», а другому корреспонденту «АП» Пайраву Чоршанбиеву было вручено благодарственное письмо и подарок от Национального банка страны за сотрудничество и вклад в развитие банковской сферы республики.

Журналист ТВ «Бахористон» Умед Джумаев получил приз в номинации «Лучший журналист телевидения».

Отдел по работе с общественностью КЧС назван «пресс-центром года».

Молодым журналистам Саиджону Халимзода и Муллонеъмату Салимзода была вручена другая премия Союза журналистов имени Вохиджона Асрори. Эта премия учреждена для молодых журналистов и студентов факультета журналистики.

В связи с несоответствием требованиям, в нынешнем году в сфере исследования в СМИ и радио победителей не было.

Напомним, что премия Союза журналистов Таджикистана имени Лохути присуждается в следующих номинациях:

- периодическая печать;

- радио;

- телевидение;

- исследование в сфере СМИ.

Премия Союза журналистов Таджикистана имени Лохути была учреждена в 1968 году. Она присуждается за лучший журналистский материал и лучшее исследование в сфере СМИ.

Начиная с 1994 года, 11 марта отмечается День таджикской печати. В этот день в 1912 году в свет вышла первая таджикская газета «Бухорои Шариф».

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