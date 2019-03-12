Служба связи Таджикистана своим распоряжением потребовала от мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета в размере не менее 5 дирамов, а за минуту международных звонков, включая NGN-связь, не менее 1 сомони без учёта налогов.

«Принятие распоряжения со стороны Антимонопольной службы является несколько удивительным, так как данная служба является уполномоченным государственным органом по защите прав потребителей и в принципе приоритет деятельности службы должен быть направлен на улучшение положения потребителей, - говорит Фариддун Шоинбеков, заместитель директора Союза потребителей Таджикистана.

Он отмечает, что последствия применения данного распоряжения в первую очередь окажет негативное экономическое влияние на потребителей, так как конечным плательщиком являются именно они.

"Наряду с этим, принятый документ окажет негативное воздействие на становление конкурентоспособного рынка услуг связи, оказание содействия развития которому законодательно возложено на антимонопольный орган страны, - отмечает Шоинбеков. - Согласно нормам Закона «О защите конкуренции» госрегулирование товарного рынка осуществляется исключительно с целью защиты конкуренции и предотвращения монополизации товарного рынка.

К тому же, государственное антимонопольное регулирование и контроль применяется лишь в случае возрастания или необоснованного повышения цен на товарном рынке на определенные товары и продукцию, для их снижения, но не наоборот".

Замглавы Союза ссылается также на часть 1 ст. 14 Закона РТ «О защите конкуренции» которая запрещает принятие актов, ограничивающих интересы потребителей и хозяйствующих субъектов следующим образом: «Государственным органам, местным исполнительным органам государственной власти, органам самоуправления поселков и сел запрещается принимать акты или совершать действия, которые ограничивают самостоятельность хозяйствующих субъектов, создают дискриминирующие или напротив, благоприятные условия для деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, если в результате такие акты или действия стали причиной или могут стать причиной недопущения, устранения и ограничения конкуренции, ущемления интересов хозяйствующих субъектов или граждан».

"В конце отмечу, что Антимонопольная служба так же законом уполномочена давать разъяснения по вопросам применения антимонопольного законодательства и ей следует обосновать принятое распоряжение", - заключил Шоинбеков.

Напомним, специалист службы Раджабали Махсиддинов в интервью «АП» объяснил повышение стоимости мобильного интернета улучшением его скорости, отметив, что теперь мобильные компании обязуются увеличить скорость интернета с 512 Мб в секунду до 1024 Мб в секунду.

Также по всей территории республики мобильные операторы должны будут обеспечить связь 4G и LTE.

"Население жалуется на слабый интернет. Поэтому, мы не просто так повышаем цены, а с тем, чтобы мобильные компании обязались повысить скорость интернета", - сообщил он.

Новое распоряжение Антимонопольной службы "О тарифах на электрическую связь" подписано 4 марта 2019 года, и начинает действовать с 27 марта.

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