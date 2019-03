Зинедин Зидан вновь занял пост главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал». Контракт с французским специалистом подписан до 30 июня 2022 года.

Вечером 12 марта руководство испанского футбольного клуба «Реала» объявило об отставке тренера команды Сантьяго Солари. Его на этом посту сменит легендарный футболист сборной Франции, бывший наставник королевского клуба Зинедин Зидан.

Зидан впервые возглавил «Реал» в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб три раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Однако в конце прошлой весны Зидан неожиданно оставил свой пост после выигрыша командой Лиги чемпионов УЕФА.

Преемником Зидана тогда стал Хуан Лопетеги. 29 октября, однако, «Реал» уволил Лопетеги, что произошло на следующий день после разгромного поражения (1:5) от «Барселоны» в гостях. Ей предшествовал ряд других неудачных результатов, включая поражение от ЦСКА в матче Лиги чемпионов (0:1) в Москве.

Но и при Солари «Реал» не добился хороших результатов, а на прошлой неделе потерял шансы завоевать «золото» в чемпионате Испании после проигрыша «Барселоне». Также «Барселона» по сумме двух матчей лишила «Реал» Кубка Испании. А последним ударом стал вылет мадридского клуба из Лиги чемпионов после разгромного поражения от «Аякса» (1:4) на своем поле.

Сейчас «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, в его активе 31 очко. На первом месте находится «Барселона» (63 очка), на втором – «Атлетико» (56).

Тем не менее, Солари покидает пост наставника «Реала» на позитивной ноте: 10 марта мадридский клуб разгромил в гостях «Вальядолид» со счетом 4:1, доиграв матч в меньшинстве.

Зинедин Язид Зидан родился 23 июня 1972 года в Марселе (Франция) в семье алжирского мигранта. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.

Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.

Зидан три раза признавался лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003) и один раз лучшим футболистом Европы (1998). В 2004 году был признан УЕФА лучшим футболистом за последние 50 лет. В 2016 году был признан лучшим французским футболистом в истории по версии France Football. Его переход в «Реал» в 2001 году за 75 млн. евро стал рекордной суммой, заплаченной за одного игрока на тот момент, только лишь через 8 лет, в 2009 году, рекорд Зидана был побит Криштиану Роналду, за трансфер которого заплатили 94 млн евро.

С 1994 по 2006 год выступал за сборную Франции, в общей сложности проведя в её составе 108 матчей и забив 31 гол. Вместе со сборной Зидан стал чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000). Перед чемпионатом мира 2006, на котором Зидан был капитаном команды и стал лучшим игроком турнира, француз объявил о завершении карьеры игрока после окончания мундиаля.

Впоследствии Зидан работал в структуре мадридского «Реала», занимал должности советника президента, спортивного директора, тренера второй команды и ассистента главного тренера. В январе 2016 года Зидан был экстренно назначен на пост главного тренера первой команды после отставки Рафаэля Бенитеса. В свои первые два сезона в качестве тренера главной команды, Зидан дважды выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, а также дважды победил в клубном чемпионате мира.

В октябре 2017 года, на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, был признан лучшим тренером мира — за вторую подряд победу в Лиге чемпионов c «Реалом», чего раньше не удавалось никому. В 2018 году Зидан выиграл Лигу чемпионов в 3 раз подряд. Через несколько дней после победы француз объявил об уходе из мадридского клуба по собственному желанию. Считается создателем футбольного финта «марсельская рулетка».

