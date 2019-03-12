В последние дни несколько жителей столицы обратились к нам с разъяснением ситуации по поводу повышения цен на проезд в общественном транспорте.

В частности, по их утверждению, в некоторых маршрутках водители предупреждают пассажиров о повышении тарифов с 1 апреля.

По их словам, новый тариф для одного проезда в маршрутке составит 2 сомони 70 дирамов.

В мэрии Душанбе «АП» в категоричной форме опровергли данные слухи.

«Такой вопрос даже не обсуждался и вряд ли будет рассмотрен в ближайшее время», - отметил источник.

Напомним, последнее повышение цен на транспорт было в феврале 2018 года, согласно которому проезд в троллейбусах столицы стоит 1 сомони, в автобусах - 1 сомони 20 дирамов, в маршрутках - 1 сомони 60 дирамов.

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