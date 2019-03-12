Прокуратурой района Шахринав в отношении директора местной общеобразовательной школы №31 Мухторали Муродова по статьям 245 (присвоение или растрата) и 323 (служебный подлог) возбуждено уголовное дело.

Он обвиняется в том, что израсходовал для собственных нужд выделенные государством на ремонт школы деньги.

Всего на ремонт школы было выделено около 20 тыс. сомони, из которых Муродов присвоил более 7 тыс. сомони, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

Кроме того, он своим приказом оформил сторожем школы своего родного брата – Усмонали Муродова, который фактически не работал, а получал заработную плату. Этим действием он нанес ущерб в размере почти 5,5 тыс. сомони.

Муродову грозит штраф в размере до 50 тыс. сомони и лишение свободы сроком на два года.

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