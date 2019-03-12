Проект комплекса, подготовленный творческой группой главного управления по архитектуре и градостроительству столицы под руководством мэра Рустама Эмомали, признан победителем конкурса. Об этом «АП» сообщил источник в администрации председателя города Душанбе.

Он напомнил, что в мае прошлого года правительство Таджикистана подписало Распоряжение о создании Межведомственной комиссии по проведению конкурса между отечественными и зарубежными физическими и юридическими лицами с целью отбора лучшего эскизного проекта Сада «Истиклолият» с архитектурным комплексом, символизирующим «Независимость и Свободу», в городе Душанбе.

Итоги конкурса были подведены 11 марта с участием премьер-министра страны Кохира Расулзода, мэра Душанбе Рустама Эмомали, членов комиссии и специалистов отрасли.

Всего на конкурс было предложено 32 проекта.

После их изучения члены комиссии на второй тур конкурса допустили 6 проектов. На заключительном туре из 3 вышедших в финал проекта был выбран проект с символом «Тодж» (Корона), подготовленный творческой группой Главного управления по архитектуре и градостроительству столицы под руководством мэра Душанбе Рустами Эмомали, который получил 45 баллов.

Сад «Истиклолият» с архитектурным комплексом, символизирующим «Независимость и Свободу», будет возведён в честь 30-летия Государственной независимости республики на площади 29 гектаров, который растянется на территории за столичным педагогическим университетом, гостиницей «Авеста» и «Кохи Вахдат».

Проект с символом «Тодж» будет состоять из помоста, центральных, южных и северных ворот, фонтана, водопада, панно, беседок, площадок для гуляний, скверов, декоративных бассейнов с каналами, стоянок и других элементов. В парке будут посажены барбарис, японский кустарник, кизильник, вечнозелёный самшит, летние и зимние кустарники, садовый жасмин, лиана, другие цветы, кустарники и редкие деревья.

Высота комплекса в целом составит 121 метр. Подножие комплекса представляет собой восьмиугольную пирамиду, состоящую из 7 парадных входов. Внутри него будет размещён музей и зал для проведения мероприятий.

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