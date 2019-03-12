Олимпийская сборная Таджикистана по футболу завершила недельный учебно-тренировочный сбор в Дубае, где провела два товарищеских матча против своих сверстников из Объединенных Арабских Эмиратов.
В первой встрече, которая прошла в пятницу, 8 марта, олимпийская сборная Таджикистана взяла верх со счетом 1:0, а во втором товарищеском матче хозяева победили с результатом 2:1, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
Все три гола в матче были забиты после перерыва. В составе сборной Таджикистана гол на свой счет записал вышедший во втором тайме на замену Тохир Маладустов.
В среду, 13 марта, олимпийская сборная Таджикистана вернется в Душанбе. По прибытию на родину футболисты получат два дня выходных, а 16 марта сборная вылетит в Худжанд, где проведет заключительный учебно-тренировочный сбор в Гулистоне. После завершения этого сбора футболисты 20 марта отправятся в Ташкент для участия в отборочном турнире чемпионата Азии-2020.
В отборочном цикле азиатского первенства, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте, таджикская олимпийская сборная сыграет в группе «F». Ее соперниками будут сборные Индии (24 марта) и Узбекистана (26 марта).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Соҳибони имсолаи ҷоизаи Лоҳутӣ мушаххас шуданд
Эҳтимоли ба 10 соли зиндон маҳкум шудани ронандаи гунаҳкор ба ҳалокати 9 нафар
Шаҳрдории Душанбе: нархи роҳкиро дар нақлиёт боло намеравад
Гумонбарии директори яке аз мактабҳои Шаҳринав ба азхудкунии воситаҳои давлатӣ
Бунёди муҷассамаи “Истиқлолият ва Озодӣ” дар Душанбе бо баландии 121 метр
Боздошти даҳҳо нафар муҳоҷирон дар бозорҳои Маскав
Авбошон ташвиш медиҳанд? 5 усули ҳимоя барои занону духтарон
Журналистони тоҷик нақл карданд, ки бо кадом навиштаи худ ифтихор доранд
Ярмарка-фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар Душанбе ба муносибати ҷашни Наврӯз
Ҳукми 7 соли зиндон ба шаҳрванди Ӯзбекистон барои омодагӣ ба амали террористӣ дар Шветсия
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста