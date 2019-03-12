АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 МАРТА 2019 ГОДА
- В Национальной библиотеке республики состоится заседание рабочей группы по реформе милиции.
- В Российском центре науки и культуры в Душанбе состоится международный круглый стол на тему «Истоки и последствия Афганской войны 1979-1989 гг.». Заседание пройдет с 12.00 до 14.00 (ул. Мирзо Турсун-заде, д. 28).
- В ТГИКИ им. Турсунзаде (пр. Борбад, 73а) состоится пресс-конференция, посвященная 100-летнему юбилею ВГИКа. Начало в 10.00
- Футбольный клуб «Истиклол» проведет в Ташкенте товарищеский матч с командой «Актепа» (Ташкент).
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 МАРТА
1910 - Родился композитор, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Шариф Бобокалонов.
1938 - Родился ученый-историк Юсуф Рахимов.
1948 - Родился ученый Зоирбой Восидов
1959 - Родился государственный деятель, экономист Шариф Рахимзода
1959 - Родилась писатель, режиссёр Гулбахор Мирзоева
1960 - Родился писатель, доктор филологических наук Салими Хатлони
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 14-19 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 3-8 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 17-22 мороза, местами до 28-33 мороза, днем 0-5 мороза, местами до 7-12 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 14-19 тепла, в горах ночью -4+1, местами до 5-10 мороза, днем 3-8 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 16-18 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без сущесвенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 16-18 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 19-21 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без сущесвенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.
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