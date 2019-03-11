Сегодня таджикские журналисты отмечают День печати. Именно в этот день 107 лет назад вышла первая таджикская газета «Бухорои Шариф».
Мы решили не уходить далеко в историю, а просто поговорить в этот день с коллегами по душам о том, с какими конкретно сложностями они сталкиваются сегодня, и какая тема далась им крайне сложно на протяжении профессиональной деятельности в стране.
«Возможно, 107 лет назад, когда зарождалась таджикская журналистика, нашим коллегам было легче. Сейчас такое ощущение, что все темы – это запретные темы. Люди не хотят говорить откровенно, даже госчиновники, которые несут ответственность за ту или иную отрасль», - делится журналист Лилия Гайсина.
Профессия журналиста, как отмечают в Freedom Hause, в Таджикистане становится все больше опасной. А «Репортеры без границ» вовсе определили Таджикистану 149 место из 180, обозначив ситуацию со свободой слова в нашей стране «сложной».
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Кулли ахбор
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Фаррух14
Пиши правду уволят или подставят и посадят. Так что только хвалите что всё так плохо в нашей стране!!!
Роберт Мугабе15
Знай я Ольгу и Лилию меньше, меня бы их истории удивили, но было дело, пересекался и не раз. Особенно героического там ничего нет. Хотя может быть дело все больше в стране, чем в них конкретного, вот и прогибаются. Конечно, можно сказать "а что ты сам сделал, чтобы осуждать". Я? Ничего, я уехал, давно, и хорошо, потому что не хотел, и не мог прогибаться под мерзкую таджикистанскую действительность. А они? Они прогнулись... А они смогли. Посмотрите на текущие статьи, копи-паст с пресс-релизов государственных органов с хвалебной и победной риторикой. С каждым годом сквозь когда-то свежее лицо АП проглядывает усталая, покорная таджикская действительность. И да, они сами об этом знают...