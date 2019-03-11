Фотовыставка «Незримые лучи солнца Таджикистана» состоялась в Лондоне, в здании театра Нормансфилд на прошлой неделе. Автор выставки – Тахмина Хакимова объясняет, что её название она выбрала, потому что людей с синдромом Дауна не видно на улицах Таджикистана; родители стесняются своих детей или пытаются защитить их, поэтому часто просто не выпускают из дома.

- Я хотела сделать что-нибудь особенное и, конечно, это должно было поддержать детей с синдромом Дауна в Таджикистане, - говорит автор выставки «Незримые лучи солнца Таджикистана» Тахмина Хакимова, которая показала фотографии детей с синдромом Дауна в старинном лондонском театре Нормансфилд, в котором выступают актеры с этим диагнозом.

Тахмина тоже мама солнечного ребенка, она не понаслышке знает, с какими трудностями приходится сталкиваться родителям детей с таким диагнозом в Таджикистане. Она говорит, что давно хотела провести особенное мероприятие, посвященное детям с синдромом Дауна.

- Я решила найти детей с синдромом Дауна в Таджикистане, и сфотографировать их, а затем устроить мини-фотовыставку в Лондоне, во время которой рассказать посетителям о жизни детей с синдромом Дауна в Таджикистане, - говорит Тахмина.

Фотовыставка стала первым мероприятием информационной кампании, которая будет направлена на поддержку детей с синдромом Дауна в Таджикистане. Тахмина объясняет, что во время фотосессий, впервые смогла откровенно поговорить с родителями солнечных детей, и узнать, с какими сложностями они сталкиваются.

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- После каждой услышанной истории моё сердце сжималось от боли, потому что, например, мой сын Сафроз живет в Англии, получает всю необходимую поддержку. В Таджикистане же такие дети сталкиваются с большими трудностями. Например, когда я встретилась с родителями из моего родного Худжанда и близлежащих районов, то поняла, что ничего не проводится именно для детей с синдромом Дауна. Каждый родитель смотрел на меня с надеждой, что я смогу что-то организовать или как-то помочь, - признается Тахмина.

Она говорит, что изначально хотела провести выставку в музее Ленгдона Дауна, в здании этого музея сейчас работает ассоциация «Даун Синдром», и эта ассоциация предоставила для выставки свой старинный театр Нормансфилд, в котором выступают актеры с синдромом Дауна.

Кроме непосредственной выставки Тахмина показала таджикскую культуру, угостила посетителей пловом и национальными сладостями. Поддержку в организации мероприятия Тахмине оказала американская танцовщица Тара Пандея, которая прожила в Таджикистане год.

- С помощью фотографий я хотела показать те чувства, которые родители испытывают глядя на своих детей, то, как родители видят их, насколько они красивы и уникальны, сколько в них есть любви, доброты, - рассказывает Тахмина.

На собранные деньги на фотовыставке Тахмина планирует провести тренинги для родителей детей с синдромом Дауна в Худжанде.

- Этой весной я приеду в Таджикистан, и расскажу таджикским родителям о своем опыте, раздам пособия по развитию речи, памяти и т.д. Также мы будем проводить для детей арт-терапию, уроки музыки и танцев, - говорит она.

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