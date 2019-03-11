В Душанбе с 16 по 20 марта будут организованы ярмарки-продажи сельхозпродукции в честь Навруза, сообщили «АП» в пресс-службе мэрии.

Решение принято мэром столицы Рустамом Эмомали в целях насыщения продовольственного рынка и доступности продуктов в канун праздника Навруз.

Продукцию дехкан можно будет купить на рынке «Мехргон» района Исмоила Сомони, на рынке «Саховат» района Фирдавси, на рынке "Дехкон" района Сино (Гипрозем), в районе Шохмансур возле здания Комитета по архитектуре и строительству.

На ярмарках продукцию первой необходимости будут продавать также Агентство по госзакупкам республики и Союз «Точикматлубот».

«Продаваться продукция на ярмарках будет по ценам ниже рыночных», отметили в мэрии.

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