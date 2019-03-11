Финансовая отрасль Великобритании сильнее пострадает от Брекзита, чем считалось до сих пор, считают эксперты мозгового центра New Financial. Более 275 финансовых фирм выводят из страны активы на 1,2 трлн долларов.

Выход Великобритании из Евросоюза сильнее сказывается на британском финансовом секторе, чем предполагалось ранее, пишет DW.com. К такому выводу пришли сотрудники мозгового центра New Financial, авторы представленного в понедельник, 11 марта, исследования. По словам главы этой организации Уильяма Райта, Лондон как финансовая площадка оказался неожиданно сильно затронут предстоящим Брекзитом, причем ситуация будет еще более обостряться.

"Это уменьшит влияние Великобритании на европейский финансовый и банковский сектор, налоговые поступления от отрасли экономики снизятся, экспорт финансовых услуг в Евросоюз сократится", - указал Райт.

Согласно исследованию, более 275 финансовых компаний выводят из Великобритании активы на общую сумму 1,2 триллиона долларов. 5000 работников переезжают или будут трудоустроены на новом месте, причем эта цифра будет еще больше расти в ближайшие годы. Расходы на переезды эксперты оценили в 3-4 миллиарда долларов.

Наиболее привлекательной целью считается Дублин - как подсчитали авторы исследования, сюда из Великобритании уедут порядка 100 компаний финансового сектора, прежде всего управляющие имуществом. За столицей Ирландии следуют Люксембург (60), Париж (41), Франкфурт-на-Майне (40) и Амстердам (32). Во Франкфурт направляются в первую очередь банки, а в Амстердам - торговые площадки и торговые дома.

Между тем, в преддверии повторного голосования по "Брекзиту" в парламенте Тереза Мэй продолжает добиваться от Брюсселя уступок.

В конце декабря она уже настаивала на том, чтобы Брюссель помог ей спасти сделку, ограничив 12 месяцами так называемы режим "бэкстоп" - при котором граница между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия будет оставлена без таможенного и пограничного контроля. "Мы все - часть этого процесса. Европа заинтересована в том, чтобы Соединенное Королевство вышло (из состава ЕС. - Ред.) с соглашением", - говорится в тексте речи Мэй, распространенном перед ее запланированным на 8 марта выступлением перед рабочими в порту Гримсби (графство Линкольншир). Часть парламентариев выступает за то, чтобы принудить Мэй сдвинуть сроки "Брекзита", если до середины марта правительству не удастся провести через парламент соглашение с ЕС. На данный момент Великобритания планирует выйти из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант выразил уверенность, что Брюссель должен будет понести свою долю ответственности в случае выхода Лондона из ЕС без договора. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 8 марта.

"Честно говоря, я думаю, что будущие поколения скажут, что ЕС в этот момент занял неправильную позицию, если все закончится ожесточением", - отметил он.

В среду, 13 марта, Палата общин британского парламента проголосует по вопросу о "жестком Брекзите". Если данный сценарий будет отвергнут законодателями, 14 марта парламентариям предстоит принять решение о возможном переносе сроков выхода.

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