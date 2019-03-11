В Швеции суд вынес приговор гражданам Узбекистана и Киргизии по обвинению в подготовке теракта и финансировании «Исламского государства», сообщает ИА «Фергана».

Имена приговоренных в суде не раскрыли, лишь сообщается, что главный фигурант осужден на семь лет тюрьмы с последующей высылкой из страны. Он признан виновным в закупке химических веществ для изготовления бомбы, которую планировалось использовать для теракта.

Между тем, издание Еxpressen уточняет, что к семи годам приговорен гражданин Узбекистана Давид Идриссон (Фарход Тошмухаммедов). Будучи признанным виновным в подготовке теракта, он оправдан в части финансирования «Исламского государства» и по ряду мелких нарушений, связанных с наркотиками. Гражданина Узбекистана Бахтиера Умарова приговорили к шести месяцам лишения свободы за финансирование терроризма и использование подложных документов. Гражданина Киргизии Атабека Абдуллаева оправдали по статьям о подготовке теракта и финансировании терроризма. Он получил один месяц тюрьмы за использование фальшивых документов.

Имена еще троих осужденных Еxpressen не называет. 34-летний мужчина приговорен к шести месяцам за финансовые нарушения, 24-летний — к четырем месяцам за финансирование терроризма. 39-летний мужчина полностью оправдан по всем обвинениям.

Проживавшие в Швеции Идриссон, Абдуллаев, Умаров и гражданин Узбекистана Акрамжон Эргашев были задержаны в мае 2018 года. В сентябре задержали еще одного фигуранта, узбекистанца Шохмада Махмудова. Ему, единственному из пяти, избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В октябре под арест попал гражданин Узбекистана Гулом Таджиев. Сигналом для правоохранительных органов послужила закупка большого количества веществ, которые могли быть использованы для изготовления бомбы. Затем выяснилось, что обвиняемые отправляли денежные переводы боевикам «Исламского государства».

Киргизское издание Kloop, изучив 2200-страничный доклад о досудебном разбирательстве, изложило подробности дела. Как оказалось, Идриссон утверждал, что разнообразные химикаты ему дали «в нагрузку» при закупке краски из запасов разорившегося магазина. Часть химикатов он вылил в лесу, а часть пытался продать муниципалитету. Однако он не знал о правилах госзакупок и попытался осуществить сделку, просто явившись в муниципалитет. Это и вызвало подозрения.

Журналисты Kloop настаивали на невиновности Абдуллаева — единственного гражданина Киргизии, упомянутого в деле. По их мнению, он виновен лишь в том, что после переезда в Швецию вновь вышел на связь с Идриссоном-Ташмухамедовым, с которым познакомился десятью годами ранее в России. Журналисты пришли к выводу, что шведские следователи и эксперты показали низкий уровень знаний о культуре Центральной Азии. Так, они не могли понять, что мигрант может легко переводить деньги незнакомым людям, если его об этом попросят друзья. Кроме того, в ходе расследования возникло много языковых проблем. Пятерым фигурантам с трудом смогли предоставить переводчика с узбекского, а переводчика с киргизского найти не удалось. В результате Абдуллаеву помогал русскоговорящий переводчик.

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5 марта уже в ходе судебного разбирательства Абдуллаева и Умарова выпустили из-под стражи. Возможно, им не придется отбывать срок, потому что оба они уже десять месяцев провели под арестом.