Отсутствие доллара в пунктах обмена валюты таджикских банков становится обыденным делом. Бизнесу в создавшейся ситуации не остаётся ничего, кроме как обращаться за помощью к «чёрному рынку».

Затянувшийся дефицит

Дефицит доллара в банках страны начался в самом начале наступившего года. Тогда успокаивали, что всё образуется после новогодних каникул в России, откуда Таджикистан получает львиную долю валюты. Новогодние праздники давно уже позади, а доллара в таджикских банках как не было, так и нет.

В обменных пунктах могут предложить клиентам только ту валюту, что получают в свою очередь от других клиентов. «На данный момент мы не располагаем долларом, и не можем сказать, когда именно он будет», - сказали «АП» в «Агроинвестбанке».

В рядом находящемся обменнике филиала «Ориёнбанка» доллары принимают, но не выдают.

В «Казкоммерцбанк Таджикистана» сказали, что приобрести доллар можно только в обменных пунктах этого банка в крупных гостиницах столицы, если, конечно, данная валюта на момент обращение имеется там в наличие.

По-другому купить доллары тоже можно, отстояв большую очередь ранним утром у банка и в небольшом размере - $200 в руки. Понятно, что полученной суммой могут довольствоваться разве что командировочные или те, кто, таким образом, пытается поднакопить валюты. Предпринимателей же, которые занимаются импортом продукции, ситуация никак не может устраивать.

По установленному в банках курсу продажи доллара (9,44 сомони), на приобретение $24 млн. (ежедневная потребность) клиенты тратят в целом более 226 млн. сомони, а на черном рынке (средний курс 9,80) – 235 млн. сомони. Заработок «черного рынка» за счет курсовой разницы ежедневно 9 млн. сомони (около $955 тыс. по банковскому курсу) или 270 млн сомони (около $29 млн) в месяц.

«Чёрный рынок» в помощь

Создавшейся на официальном рынке страны обстановкой незамедлительно воспользовались незаконно действующие валютчики, с которыми и налаживают контакты бизнесмены. Здесь доллар стоит 9,80 сомони, тогда как в обменных пунктах банков - 9,44 сомони.

Несмотря на сравнительно высокий курс и риск попасться за уголовное преступление, импортеры вынуждены приобретать валюту на черном рынке, чтобы сохранить свой бизнес.

Предприниматель, занимающийся завозом различной продукции широкого потребления из Турции, на условиях анонимности сказал, что практически каждый поставщик товаров сегодня имеет своего знакомого валютчика, у которого приобретает доллары.

- Мы понимаем, что это незаконно, и за это могут посадить как валютчика, так и нас, но у нас не остается выбора. Если бы доллары можно было получать на законных основаниях по сравнительно низкому курсу в банках, естественно не было бы никакой нужды рисковать, обращаясь к валютчикам, - отмечает он.

При этом, как ни парадоксально, незаконные менялы пополняют свои валютные запасы именно в банках.

- Насколько мне известно, валютчик, услугами которого я пользуюсь, получает доллары у своих знакомых в одном из банков, - подчеркнул бизнесмен.

Объяснения НБТ

В Национальном банке Таджикистана объясняют причину дефицита доллара сильной зависимостью республики от импорта продукции.

В регуляторе отмечают, что практически все товары первой необходимости закупаются за границей, где они оплачиваются валютой.

В НБТ подчеркивают, что кредитным организациям поручено обеспечить валютой в первую очередь поставщиков горючего, пшеницы, сахара, масла и других товаров первой необходимости.

В январе этого года объём импорта перевалил над экспортом ровно в четыре раза: республика продала продукцию на $65 млн., а получила товаров на сумму $260 млн. Таким образом, отрицательный торговый баланс составил $195 млн.

Ежедневные потребности внутреннего валютного рынка в долларах оцениваются НБТ в $24 млн.

В регуляторе добавили, что банки обеспечивают эти потребности исходя из своих возможностей.

Доллары банкам в основном предоставляются Нацбанком, который получает их в свою очередь за счет обмена поступающих от мигрантов российских рублей.

Дело в том, что мигранты из России отправляют своим семьям в основном российские рубли, и в незначительных объемах – доллары. Банки с 2016 года в соответствии с инструкцией НБТ выдают эти переводы исключительно в сомони. Получаемые рубли передаются Нацбанку, который обменивает их в российских банках на доллары, и возвращает таджикским банкам.

Валютные интервенции регулятором давно уже не проводятся из-за небольшого объема золотовалютных запасов. На начало нынешнего года международные резервы НБТ составляли 4,9 месяцев покрытия импорта. По международным стандартам, допустимый уровень таких резервов должен составлять не более 3 месяцев.

Так дефицит или жажда наживы?

Некоторые эксперты полагают, что нехватка доллара в Таджикистане будет происходить до тех пор, пока импорт будет превышать экспорт.

- Необходимо налаживать внутри страны производство хотя бы товаров первой необходимости. А если эти товары будут еще нормального качества, они не только смогут замещать ввозимую в республику импортную продукцию, но и завоевывать внешние рынки. Таким образом, можно снизить отток валюты и даже повысить её приток, если продать часть произведенной продукции на рынках соседних стран, - говорит специалист в области финансов одного из госучреждений.

Однако, признает он, такой перспективы в ближайшие годы, по всей видимости, нам не стоит ожидать.

Экономист Солех Хамидов отметил, что нехватки валюты как таковой в республике не было и не существует на данный момент.

- Да, у нас отрицательный торговый баланс, годовой объем которого перевалил за $2 млрд. Но не следует забывать о валюте, которую мы получаем за счет экспорта рабочей силы: сумма переведенных в прошлом году мигрантами денег составила около $3 млрд.,- сказал он.

Дефицит, подчеркнул он, существует при законном обращении к банкам, однако по другим каналам можно получить любую сумму, правда немного по другому курсу.

Хамидов считает, что регулятору необходимо серьезно контролировать процесс обмена валюты в банках, нужно отслеживать каждый полученный банками доллар: будет ли он предложен клиентам посредством окошка обменного пункта или же на черном рынке.

- Наладив эффективную систему контроля операций по обмену валюты в банках, можно будет навсегда забыть о таком понятии как дефицит доллара, - заключил экономист.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.