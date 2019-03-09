В Ташкенте с большим успехом прошел концерт известного российского певца Эмина Агаларова, сообщает Podrobno.uz.
Посмотреть на выступление певца пришли свыше 4 тысяч человек. По традиции перед выступлением Эмину подарили узбекскую тюбетейку и чапан, а также угостили лепешками. Он также успел осмотреть красоты Ташкента.
Сам Эмин со сцены сказал, что это был его первый приезд в Ташкент, но точно не последний. Он пообещал через год снова порадовать любителей эстрады города своим новым концертом.
Совсем недавно в Ташкенте побывал известный турецкий киноактёр и модель Бурак Озчивит.
Он встретился на фуршете с жёнами олигархов, бизнес-леди и моделями Ташкента и заработал за 2,5 часа $379 тысяч.
СМИ сообщии, что 8 февраля киноактёра пригласили в Ташкент на обед с женщинами - поклонницами его актёрских работ.
Интернет-портал «Новости Узбекистана» сообщил, что турецкий киноактёр обсудил с узбекскими кинорежиссёрами вопрос своего участия в новом телесериале и провёл мастер-класс для молодых актеров.
Бурак Озчивит поделился видео и фотографиями с мероприятия в Ташкенте в социальных сетях.
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