В прокат вышел «Капитан Марвел» — первый сольный фильм студии Marvel о становлении героини с Земли, получившей инопланетные суперспособности. Главную роль сыграла Бри Ларсон; также в картине снялись Сэмюэл Л. Джексон и Джуд Лоу.

Кинокритик «Медузы» Антон Долин считает, что фильм объединил в себе отсылки к классическим космическим боевикам, ностальгию по 1990-м и мощный феминистский посыл, какого не было даже в «Чудо-женщине» DC.

В переводе с английского, как известно, «marvel» значит «чудо». Студии Marvel сейчас необходимо чудо. Нет, не потому, что самая успешная в мире киноимперия блокбастеров о супергероях оказалась в кризисе и нуждается в спасении. Наоборот: «Мстители: Война бесконечности» бросили многомиллионную аудиторию на такой драматичной и высокой ноте, что выше взлететь невозможно. Дальше — только падение. Именно здесь главный инженер Marvel, продюсер Кевин Файги, вытащил из рукава героиню по имени Кэрол Дэнверс, она же Капитан Марвел. И поверг многих в недоумение.

В многолюдной вселенной бумажных комиксов Marvel эта героиня, несмотря на громкое имя, не входит в топ наиболее популярных. Сыграла ее Бри Ларсон, далеко не самая знаменитая голливудская актриса (хоть и обладательница «Оскара» за прекрасную роль в психологическом триллере «Комната»). Постановку фильма поручили режиссерскому дуэту Анны Боден и Райана Флека — авторам интересных, но, опять же, не слишком известных картин. И этим людям предстоит спасать вселенную от тирана-убийцы Таноса?

Ну, во-первых, битва с Таносом еще впереди, в запланированных на апрель «Мстителях: Финал», а в «Капитане Марвел» перед нами предыстория. Во-вторых, здесь сделана осознанная ставка на незасвеченность героини, актрисы и постановщиков. В начале фильма мы ничего не знаем о Кэрол Дэнверс — собственно, не знаем даже ее настоящего имени: соратники зовут ее «Верс». А к финалу готовы поверить в то, что будущее человечества в ее руках. Тем более что руки у нее необычные, стреляющие чуть ли не термоядерными зарядами.

Walt Disney Studios

«Капитан Марвел» начинается как вполне тривиальный, подчеркнуто традиционный космический боевик, отсылающий не то к «Звездному пути», не то к «Звездному десанту». Подтянутые воины цивилизации Кри ведут нескончаемую межпланетную войну с коварными зеленолицыми скруллами — расой хамелеонов, способных менять внешность. Молодая и неопытная Верс бесконечно оттачивает боевое мастерство в тренировках с полковником Йон-Роггом (подозрительно благожелательный Джуд Лоу), мечтая об одном: чтобы ее допустили до настоящей боевой операции. После короткой аудиенции с Высшим Разумом (словно Гудвин в «Волшебнике Изумрудного города», правитель Кри является простым гражданам в разных обличиях; к Верс — как немолодая и мудрая женщина, в которой зритель не сразу узнает Аннетт Бенинг) героиня получает право на полевую работу. И тут же попадает в переплет, оказавшись в засаде. Во время схватки с неприятелями Верс переносится на другую планету, которой при ближайшем рассмотрении оказывается Земля 1990-х. Здесь фильм и стартует по-настоящему.

Первая задача «Капитана Марвел» — отстраненный взгляд на нашу планету, который усугублен временной дистанцией. Однако здесь нет фанатского разглядывания артефактов, как в тех же «Стражах Галактики». Напротив, дух эпохи с ее утлыми и трогательными надеждами, ограниченным позитивистским взглядом на мироустройство, наивными планами на подступающее новое тысячелетие передан точно и едва ли не бесстрастно. Эмоции выдает только музыка: No Doubt, Garbage, Nirvana, на стенах висят постеры Smashing Pumpkins, а героиня переодевается в майку с логотипом Nine Inch Nails. Человечество не представляет, что его ждет в ближайшем будущем. Только мимолетный жалостливый взгляд инопланетной чужестранки, залетевшей сюда на пару суток в поисках вражеского десанта, мимолетно намекает на апокалиптический прогноз.

Живым символом 1990-х становится и пока еще зрячий Ник Фьюри (вы же всегда мечтали узнать, как будущий руководитель секретной спецслужбы «Щ.И.Т.» потерял глаз?), невольный спутник и товарищ пришелицы. Омоложенный при помощи грима и компьютера, временами плохо узнаваемый Сэмюэл Л. Джексон — воплощение того десятилетия, посреди которого он сыграл в «Криминальном чтиве». Здесь он уместен даже без учета того, что сюжетно связывает Капитана Марвел с будущей командой Мстителей. А его земная обаятельная неуклюжесть оттеняет инопланетную боевую стать Верс.

Но с самой Верс все не так просто: она никакая не кри, а землянка, пораженная неслучайной амнезией. Будничная, подчеркнуто незвездная внешность Ларсон — девчонки из соседнего двора, нормальной, свойской, не кривляки и не дуры, — в комбинации с ее тонким актерским даром работает идеально. От кого-кого, а от нее точно не ожидаешь чудес. Это вторая задача, которую решает «Капитан Марвел»: постепенное восхождение от бытового и привычного к космическому, вселенскому, пафосному. Обычно в научной фантастике сценаристы проделывают этот путь, начиная его на Земле, а потом уже взмывая в иную галактику. Здесь все наоборот.

Walt Disney Studios

Главный факт о «Капитане Марвеле» формулируется элементарно: это первый сольный фильм студии Marvel не о супергерое, а о супергероине, причем срежиссированный женщиной (пусть и в соавторстве с мужчиной). Напрашивается сравнение с нашумевшей «Чудо-женщиной» студии-конкурента DC, где волшебное и земное сочетались в таком же причудливом соотношении. Но там безупречная красавица-амазонка нисходила до мира людей, погрязших в заблуждениях, а здесь невзрачная женщина-солдат постепенно превращается в богиню — причем, кажется, исключительно через веру в себя, в свою силу и правоту, в свое непреложное право на эмоции. Более откровенной феминистской программы в мейнстримном кино, кажется, за последние годы не было.