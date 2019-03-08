Письмо моим дочерям!

Уже поздно, Я должна уже давно быть в постели. Я думаю о вас и скучаю по вам.

Честно говоря, я часто думаю о вас. Я думаю о том, кем я была в вашем возрасте, и кем вы будете в моем возрасте.

Вы удивляете меня своей способностью успешно продвигаться в этом непростом мире. Вы поражаете меня своей энергией, своим энтузиазмом, своей беззаботностью.

Иногда мне страшно. Я думаю обо всем этом противостоянии, с которым я сталкивалась в течение долгих лет карьеры. Я думаю о тех днях гнева, отчаяния и безнадежности. Я думаю о том «стеклянном потолке», который нам, женщинам, сложно разбить.

Я хотела бы всегда быть рядом с вами, хотела бы защитить вас, как я это делала, когда вы были моими маленькими девочками. Я хотела бы рассказать вам свою историю, поделиться с вами моментами одиночества, печали, вопросов к самой себе, рассказать вам, насколько я иногда понимаю ваше молчание, грустные, а порой и дерзкие взгляды.

Такими вещами не принято делиться, если ты являешься борцом и участвуешь в битве. Мы стоим прямо, шутим, притворяемся, что все в порядке, делая вид, как будто не поняли.

По тону ваших голосов, по той «печальной музыке», которую вы играете, я чувствую, когда все идет не так, как должно идти. Я вижу ваши взгляды, и я знаю, о чем они кричат иногда.

Вы мои сокровища, моя любовь, вы – это я, и я знаю, что вы тоже уже борцы.

Поэтому мои, дорогие дочери, моя любовь, мои сокровища, мои самые дорогие люди в мире не прекращайте борьбу.

Продолжайте идти прямо, никогда не допускайте унижение, ложь, несправедливость, посредственность.

Сражайтесь как женщины, боритесь за свои права, свое достоинство, свою честь. Сражайся так, чтобы ваши дочери завтра могли продолжить эстафету.

Равенство между женщинами и мужчинами -это не феминистская борьба. Это просто борьба, которую ведут женщины и мужчины за справедливость. Это борьба за баланс мира. Это борьба во имя гуманистических ценностей, которые ставят достоинство бытия и уважение друг к другу превыше всего.

В этот день 8 марта, когда мы восславляем женщин, я желаю вам , мои дочери, также мои названные дочери, мои сестры, наши дорогие матери получить обратно всю ту любовь, которую вы даете нам, всю любовь, которую вы даете мне.

Я выражаю надежду на то, что эта борьба, которую мы вели, ведем и должны будем еще вести, однажды станет борьбой людей за другую часть человечества, борьбой за справедливость, достоинство и равенство.

Со всей моей любовью, Ясмин Гуедар