В столице Таджикистана в честь Дня матери прошел первый фестиваль колыбельной песни «Алла», в котором приняли участие более 100 женщин со своими версиями одного из древнейших жанров фольклора.
Среди участниц на наше удивление были даже школьницы, которые еще не успели испытать материнских чувств, но исполнили «Алла» со всей душой.
Таджикская «Алла» отличается от других колыбельных песен народов мира своей разнообразностью в исполнении: «Алла» Хатлонской области, к примеру, сильно отличается от колыбельной песни «Лалаик» ГБАО.
Сохранение всех видов «Алла» входит в основную цель данного фестиваля.
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