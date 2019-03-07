В гостиничном комплексе «Hyatt Regency Dushanbe» 13 декабря состоялся республиканский конкурс «Бренд года» - «ПИК СЛАВЫ», проводимый Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан.
В рамках проводимого мероприятия компания «Формула 55» получила золотую премию «Бренд года 2017» в номинации «Букмекерские конторы и игра в лото».
В 2013 году «Формула 55» уже принимала участие в конкурсе, где получила серебряную премию, теперь же можно с полной уверенностью говорить о том, что в этом году компании в полной мере удалось достичь своего «Пика славы». В дальнейшем «Формула 55» нацелена не останавливаться на достигнутом, каждый раз повышая качество и узнаваемость своего бренда.
Напоминаем о том, что «Формула 55» это единственная национальная букмекерская компания, которая постоянно является спонсором наших таджикских спортсменов на различных соревнованиях.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Як ҷаҳон самимияту фараҳмандӣ. Аксия дар Душанбе ба ифтихори Рӯзи модар
Ҳалокати 2 зан дар Помир бар асари ҳамлаи гургон
Раиси вилояти Сурхондарё ҳамтои хатлонии худро ба ҷашни Наврӯз даъват кард
Ҳамоҳангсози СММ дар Тоҷикистон: Ман дар рӯзи 8 Март чиро ҷашн мегирам?
Биҳишт, эй ҳамдилон, зери қудуми модарон бошад… Рамазон Раҳимзода модаронро табрик кард
Ҷоизаи сиркбози ҷавони тоҷик дар Фестивали байнулмилалӣ
Аксияи «Азия-Плюс» ва «Оби Зулол» ба ифтихори ҷашни Рӯзи модар
Ҷоми КФО-2019: Мусовии “Хуҷанд” дар Туркманистон
Ҷаримаи донишҷӯи Донишгоҳи тиббӣ барои дағалгуфториву бадахлоқӣ
Вакил аз ноҳияи Рӯдакӣ ба қаллобӣ гумонбар дониста мешавад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста