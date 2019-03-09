Все 10 женщин, которых мы с трудом выбирали в редакции в течение нескольких дней, каждый раз радуют своими выходами в свет: они эффектные, красивые и стильные.

Ясмин Гуедар

Без сомнения, истинные француженки выглядят именно так, как утонченный посол Франции в Таджикистане г-жа Ясмин Гуедар. Посол Франции в Таджикистане, будучи обладательницей безупречного вкуса, является центром культурной жизни столицы. Она собирает вокруг себя талантливых художников, дизайнеров, музыкантов, является инициатором проведения концертов, показов мод, выставок и встреч представителей искусства.

Ойнихол Бобоназарова

Это тот самый случай, когда высокий интеллект сочетается с чувством стиля. Известная правозащитника и единственная женщина – кандидат в президенты Таджикистана Ойнихол Бобоназарова своей профессиональной деятельностью поменяла в лучшую сторону судьбы многих соотечественников: защищала права женщин и трудовых мигрантов, взрастила не одно поколение сильных юристов, принимала активное участие в демократическом движении страны и при этом всегда оставалась стильной.

Амаль Ханум Гаджиева

Имя Амаль Ханум Гаджиевой хотя бы раз, да слышал каждый. Ни одно уважающее себя культурное мероприятие столицы не обходится без присутствия театрального критика, координатора общественных программ Культурного Центра «Бактрия», члена международной конфедерации журналистов, писателя и этой очень харизматичной женщины.

Нигина Амонкулова

Одна из самых любимых эстрадных исполнительниц в Таджикистане, чьи образы всегда отличаются продуманностью, аккуратностью и утонченным чувством стиля.

Мавлюда Турсунова

Сегодня Мавлюда Турсунова - директор школы № 6 Минобороны России в Душанбе. Но мало кто знает, что она, будучи дочерью советских разведчиков в Афганистане, пошла по стопам родителей и в прошлом служила инструктором агитотряда в Шинданде (Афганистан). Трудно верится, что эта стильная женщина некогда в сопровождении бронетехники вместе с солдатами ездила по кишлакам, раздавала гуманитарку и проводила работу по организации безопасного вывода контингента советских войск.

Наргис Касымова

Мы, наверняка, не ошибемся, если зачислим журналиста Наргис Касымову к числу самых известных и профессиональных таджикских дикторов и ведущих на русском языке. Грамотный специалист, поддерживающий молодых журналистов, мама двоих дочерей и постоянная участница светских раутов определенно заслуживает звания стильной таджикской женщины.

Нодира Исаева

Эта хрупкая с виду девушка – одна из самых титулованных и прославленных спортсменок и тренеров современного Таджикистана. Но мало кто знает, что помимо того, что она является мастером спорта международного класса, трехкратной чемпионкой Азии, серебряным призером Чемпионатов мира, многократной чемпионкой Таджикистана и города Душанбе, Нодира еще модель и киноактриса, и просто очень стильная молодая девушка.

Наргис Бакоева

Наргис Бакоева – яркая, неординарная личность, которая выделяется из толпы своей свободой самовыражения и креативностью. Начиная свой путь с ведущей на радио «Азия-Плюс», она выросла до директора собственной радиостанции «AFM».

Лоли Санам

Лоли Санам занимается развитием современного искусства Таджикистана. Она - дипломированный специалист в области управления проектами культуры и искусства, исследователь визуального и современного искусства Таджикистана.

Всегда на пике моды Лоли Санам также начинает развивать новое направление современного искусства в Таджикистане, как кураторство, которое заключается в разработке концепции художественных выставок и других мероприятий в стране, связанных с презентацией работ современного искусства.

Аниса Сабири

Молодой таджикский режиссер и поэтесса – постоянный гость красных дорожек международных фестивалей, тоже попала в наш список.

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