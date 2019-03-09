АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 МАРТА 2019 ГОДА

- В Кулябе проводится финальный этап республиканских соревнований по армреслингу и тяжелой атлетике среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

- В Душанбе состоится финальный этап зимних республиканских соревнований по легкой атлетике, посвященных празднику Навруз.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 МАРТА

1934 - ЦК КП (б) Таджикистана принял Постановление об организации в Душанбе

республиканского музея - ныне Национальный музей им. Бехзода.

1996 – Руководителями 30 общественных объединений подписано Соглашение об

общественном согласии в Таджикистане. Создан Общественный Совет.

2010 - В Таджикистане впервые проведены операции по пересадке стволовых клеток

2018 - В Душанбе с государственным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По итогам двухдневного визита было подписано 27 двухсторонних соглашений. Между Таджикистаном и Узбекистаном были отменены визы;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 МАРТА

1884 - Родился ученый-антрополог, исследователь Средней Азии, в том числе

Таджикистана, Лев Васильевич Ошанин.

1931 - Родилась заслуженный работник культуры Таджикистана, Нуриниссо Бабаджанова

1954 - Родился музыкант Хасани Собир

1959 - Родился исследователь таджикской печати Аъзам Азимов

1970 - Родился ученый Нахтулло Хасанов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах кратковременный дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 16-21 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, местами до 28-33 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах кратковременный дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 6-11 мороза, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 5-7 тепла.