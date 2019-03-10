АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 МАРТА 2019 ГОДА

- В Кулябе проводится финальный этап республиканских соревнований по армреслингу и тяжелой атлетике среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

- В Душанбе состоится финальный этап зимних республиканских соревнований по легкой атлетике, посвященные празднику Навруз.

- Состоится 2-й, региональный этап чемпионата РТ по боксу.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 МАРТА

1931 – Образованы Гармский (ныне Раштский) и Джиргатальский районы.

1932 – Организована Таджикская база Академии наук ТССР

1957 - Открылся II съезд рабселькоров Таджикистана.

2016 - Таджикистан установил дипломатические отношения с Гаити.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 МАРТА

1934 - Родился народный писатель Таджикистана Шодон Ханиф

1937 - Родилась певица, Заслуженная артистка Таджикистана Улфатмох Махмаданбарова

1941 - Родился ученый-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Подабон Зоиров

1944 - Родился журналист, государственный деятель Худжаахмад Хидиралиев

1945 - Родился художник монументалист Валимат Одинаев

1947 - Родился народный артист Таджикистана Бобочон Хасанов

1949 - Родился писатель Мирзо Насриддин

1953 - Родился химик Мухаммадчон Рахимов

1957 - Родился журналист Неъматулло Солехов

1967 - Родился певец Сохибназар Саидов

1968 - Родился литературовед Фахриддин Хайдаров

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 16-21 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, местами до 28-33 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 6-11 мороза, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 4-6 тепла.