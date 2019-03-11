ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 МАРТА
День таджикской печати.
1912 - Вышел в свет первый номер газеты на таджикском языке «Бухорои шариф»
(«Священная Бухара»).
2002 - Срок действия Договора об общественном согласии продлен на неограниченный
срок.
2007 - В Душанбе открылся трехдневный Форум персоязычной прессы.
2008 - Верховный суд РТ официально объявил партию «Хизб-ут- Тахрир» экстремистской
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 МАРТА
1897 - Родился поэт Мавлоно Холмухаммад Хасата Кангурти
1912 - Родился драматург Гани Абдулло
1917 – Родился писатель Лутфи Саид
1954 - Родилась актриса театра Соро Сабзалиева
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 3-8 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, местами до 28-33 мороза, днем 0-5 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 6-11 мороза, днем 3-8 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 5-7 тепла.
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