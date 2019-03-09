Твоя морда лица, когда тебе сказали, что интернет станет еще дороже...

На этой неделе сразу два события вызвали широкий общественный резонанс – сначала публичное избиение молодой девушки, попавшее на камеру и повышение цен на мобильный интернет, заставившее людей организовать флеш-моб #Я_против.

Тысячи людей подписались против увеличения платы за мобильный интернет (здесь дополнительные подробности). В соцсетях ходят мемы (ниже один из самых незлых), в маршрутках стоит мат. Реакции от правительства никакой, даже представители мобильный операторов делают вид, что всё в порядке. Понятно, что они теперь также будут больше зарабатывать, вот только лояльности себе они этим не прибавят.

К слову, за последние недели это второй сюрприз от властей касающийся коммуникаций, недавно власти придумали новые правила продажи сим-карт. Чем также вызвали крайне негативную реакцию людей.

Вот тут мы еще рассказываем, как дорогой интернет отразится на нашей жизни. В общем-то, все будет очень плохо.

Ну, вот зато у нас косы самые длинные. И акции самые актуальные.

Историю странной любви между хулиганом Хуршедом и жертвой (то ли его, то ли разума) Малики не прочитал, наверное, только ленивый. Мы пообщались с его родными, и по поводу сделали карточки с объяснениями – как правильно подавать заявления в таких случаях.

На этой неделе были перестановки. Президент сменил главу Совбеза, генерал Каххаров ушел на почетную пенсию, с чем мы его и поздравляем. Пенсионером стал и Шерали Хайруллоев. А еще в Таджикистане новый омбудсмен. Но толку от этого, говорят, будет не много.

А вы знали, что мусорный полигон, что находится в 11 километрах от столицы, по всем правилам и законам, должны были закрыть еще 20 лет назад? Мы узнали много чего интересного, а еще съездили на свалку.

Таджикские женщины встали на защиту самых беспомощных жителей Душанбе. Дело доброе, помогите им, чем можете.

Молодежь до 18 лет в букмекерские конторы Душанбе пускать не будут. Так сказал мэр Рустам Эмомали. И, о, чудо, уже в этот же день на дверях у букмекеров по всей столице повесили строгое предупреждение: «Вход воспрещен!». Понять бы еще, почему конторы эти не подпадают под закон о запрете на азартные игры.

Фото с сайта dushanbe.tj Вы только посмотрите на эти то ли несчастные, то ли испуганные лица/фигуры. Это они на встрече у мэра.

Таджикская актриса сыграет мать Бурака Озчивита в турецком сериале. Завидуем все молча. Ну, в смысле девочки :).

Кстати Бурак этот дал нам повод подумать, а почему к нам не едут звезды (на самом деле его фотка на главной вызвала куда больший интерес. Опять же – для нас - девочек).

Ждали-ждали мы с вами весны. Вот она и пришла. Теперь будем ждать лета. Но с пользой – готовясь к купальному сезону. В общем - бросай жрать, вставай на весы! А мы поможем советами.

Или, ладно, подождите. Давайте напоследок насладимся. Блинами. С яблоками, мандариновым соусом, кремом «маскарпоне» и персиками, а еще с сыром «фета», курицей и грибами, семгой и плавленым сыром. Ну, просто мням! К масленнице мы составили вам 5 мест в Душанбе, где они самые вкусные.

Вкусных вам выходных!