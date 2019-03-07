Акцию протеста перед зданием правительства Армении провели таджикские трудовые мигранты, которые не получили заработанные деньги от работодателей. Акция прошла перед зданием правительства в Ереване сегодня, 7 марта, сообщает информагентство News.am.
Протестующие заявляют, что занимались выращиванием хлопчатника в селе Аракс Армавирской области, однако не могут получить положенные им деньги уже полгода. Они требуют от правительства обеспечение их законных прав или же платить им за счет государственной казны.
«Наши семьи ждут нас в Таджикистане», - цитирует собравшихся информагентство.
Протестующие сказали журналистам, что общая численность обманутых таджикских мигрантов составляло 10 человек. Пятеро их низ смогли вернуться домой, а остальные пока не могут этого позволить себе, так как не располагают деньгами.
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Кулли ахбор
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Точик51
Ай почему сразу трудовые мигранты? Назовите вещи своими именами. Контрактники.