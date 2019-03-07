После того, как стало известно о том, что таджикистанцы должны переоформить свои сим-карты на паспорта образца 2014 года в течение 6 месяцев, в паспортных столах по месту жительства выстроились очереди граждан, которые все еще пользовались паспортами старого образца.

Мы решили проверить на практике, сколько времени уйдет на обмен паспорта.

День первый, 1,5 часа

Итак, паспортный стол столичного района Фирдавси, понедельник, 4 марта, 8:00 утра. В коридоре уже собралось около двадцати посетителей. Становимся в очередь в кабинет, в котором принимают документы, ждём.

Народ приходит и приходит, скоро весь коридор полон посетителей. Соблюдать очередь наши люди неспособны: в кабинеты рвутся те, кто «просто спросить», заходят мужчины в гражданской одежде, которые утверждают, что они сотрудники милиции.

Есть и просто те, кто пытается в наглую проскочить без очереди, ничего не придумывая.

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В заветный кабинет попадаем спустя почти полтора часа ожидания. Но, несмотря на то, что на сайте МВД говорится, что для обмена паспорта нужна только черно-белая фотография, ИНН и сам паспорт, список документов значительно шире.

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Вам понадобятся:

Домовая книга, в которой внесена информация о вашей прописке;

Квитанция об оплате госпошлины за изготовление нового паспорта;

Свидетельство о заключении брака или свидетельство о расторжении брака;

Заграничный паспорт, если получали.

Плюс чёрно-белая фотография, ИНН и собственно сам старый паспорт.

Госпошлину за изготовление паспорта можно оплатить в кассах республиканского Налогового комитета или в отделениях «Амонатбанка». Заграничный паспорт нужен для того, чтобы не проходить повторную процедуру снятия отпечатков пальцев и создания электронной подписи.

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Всех документов у нас с собой не оказалось, кроме того, выяснилось, что перед тем, как сдать документы, нужно зайти к начальнику паспортного стола, а это еще одна очередь, поэтому всё переносим на второй день.

День второй, 1 час 20 минут

На следующий день, в 8:30 утра в паспортном столе опять несколько десятков человек, становимся в очередь к начальнику паспортного стола, попадаем к нему в кабинет через 15 минут. Он проверяет документы, ставит подпись на старом паспорте.

Теперь нужно сдать документы, снова становимся в очередь, посетители продолжают штурмовать кабинет, в итоге документы удается сдать почти через час ожидания. На сдачу документов и фотографирование уходит не больше пяти минут.

Новый паспорт будет готов через три недели, впрочем, на руки вы получаете документ, который на это время будет служить доказательством того, что ваш паспорт на переоформлении.

Итак, на сдачу документов для получения новой ID-карты у нас ушло 2 часа 50 минут.

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