Участницами акции стали все, кто стал сегодня пассажиром нашего автобуса «Модарони Душанбе», который курсировал по центру столицы.
В канун Дня матери медиа-группа «Азия-Плюс» совместно с компанией «Оби зулол» запустила акцию «Модарони Душанбе». Праздничный автобус курсировал по маршруту столичного автобуса №3 и бесплатно развозил всех желающих женщин.
Второй этап акции – это розыгрыш ценных призов в прямом эфире радио «Азия Плюс» на волне 107 FM. Холодильник, стиральную машину, телевизор получат самые везучие пассажиры праздничного автобуса, которые получили специальные номера. Розыгрыш призов начнется через несколько минут.
Акция прошла при поддержке администрации города Душанбе. Генеральный партнер акции – крупнейший производитель прохладительных напитков страны – компания «Оби Зулол» и ее сладкий бренд «RC-cola», официальный партнер – ЗАО «Микродепозитная организация ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», партнеры акции - кондитерская фабрика «555», магазин техники «Синон».
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